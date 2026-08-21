Mellado: “El beneficio de Calcatreu tiene que ser para los jacobaccinos”

El intendente de Jacobacci respaldó la decisión del Gobierno de Río Negro de paralizar las tareas en el proyecto minero Calcatreu ante el incumplimiento de compromisos asumidos por la empresa.

El intendente Mellado, sostuvo que el desarrollo del proyecto minero Calcatreu debe traducirse en oportunidades concretas para la comunidad local, principalmente en materia de empleo, capacitación y desarrollo productivo.

La postura del jefe comunal se conoció luego de que el Gobierno de Río Negro dispusiera la paralización de las tareas en el proyecto minero, ante el incumplimiento de compromisos concretos asumidos por la empresa con la Provincia, el Municipio de Ingeniero Jacobacci y la comunidad.

“El beneficio de Calcatreu tiene que ser para los jacobaccinos”, afirmó Mellado, al remarcar que la llegada de inversiones debe estar acompañada por el cumplimiento de los acuerdos establecidos y por una participación efectiva de los trabajadores y proveedores de la localidad.

En este sentido, el intendente señaló que la Provincia y el municipio acompañan las inversiones y el desarrollo productivo, pero planteó la necesidad de que estos procesos se lleven adelante bajo reglas claras y con compromisos verificables.

“El desarrollo sí, pero con reglas claras y compromisos que se cumplan. En sintonía con el Gobierno de Río Negro acompañamos las inversiones y el desarrollo, pero por sobre todo defendemos el trabajo, la capacitación y el futuro de los jacobaccinos y rionegrinos”, expresó.

Mellado también destacó el rol del Estado ante el incumplimiento de los compromisos asumidos y sostuvo que el desarrollo debe tener como protagonistas a las comunidades donde se llevan adelante los proyectos.

“Cuando los acuerdos no se cumplen, el Estado Provincial se hace presente y marca un límite. El desarrollo se construye con responsabilidad y con nuestra gente como protagonista”, remarcó.

Desde Ingeniero Jacobacci se insiste así en que el desarrollo de Calcatreu debe generar un impacto positivo en la localidad, promoviendo empleo local, capacitación, oportunidades para los trabajadores y participación de empresas y proveedores jacobaccinos.