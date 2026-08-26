Avilez: “Calcatreu vuelve a producir con reglas claras y empleo local”

Tras la reunión en Jacobacci, la secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, confirmó que el proyecto minero Calcatreu retomará la producción bajo compromisos laborales y de seguridad. La empresa incorporará 30 trabajadores locales, capacitará a otros 30 con una inversión de hasta $2 millones por participante y reactivará la Mesa de Trabajo con participación comunitaria, en un acuerdo que marca un precedente para el desarrollo minero en la provincia.

Tras la reunión realizada en Ingeniero Jacobacci entre el Gobierno provincial, la empresa y los actores locales, el proyecto minero Calcatreu podrá retomar la producción. Así lo confirmó la secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, quien destacó que “había cuestiones claras en materia laboral y de seguridad e higiene que tenían que corregirse y desde el gobierno provincial fuimos muy claros. Nosotros queremos que el proyecto avance, queremos un Río Negro minero, pero tiene que hacerse cumpliendo las reglas y generando oportunidades para los rionegrinos”.

Avilez explicó que, a partir del acuerdo alcanzado, la empresa asumió compromisos concretos:

*La incorporación inmediata de 30 postulantes al proyecto.

*La capacitación de otras 30 personas, con una inversión de hasta $2 millones por participante.

*La regularización de observaciones en seguridad e higiene.

*La reactivación de la Mesa de Trabajo local, con participación de la comunidad mapuche Peñi Mapu.

“Logramos ordenar lo que había que ordenar para que la actividad pudiera continuar y ese siempre fue nuestro objetivo: cuidar el trabajo, acompañar la producción defendiendo las oportunidades para nuestra gente”, señaló la funcionaria.

Uno de los ejes centrales fue el empleo local. Avilez subrayó que las búsquedas laborales deberán canalizarse a través del Servicio de Empleo Rionegrino (SER), las bolsas de trabajo municipales y gremiales, respetando los mecanismos establecidos. “Antes de buscar trabajadores fuera de la provincia tienen que agotarse las posibilidades de contratación de mano de obra rionegrina”, remarcó.

La secretaria de Trabajo aseguró que el Estado tendrá un rol activo en el seguimiento: “Pusimos las cosas en orden y ahora lo que tenemos que hacer es desplegar el control para que lo que hemos acordado se cumpla. Vamos a continuar fiscalizando las condiciones de higiene y seguridad y fortalecer el sistema de emergencia que este proyecto merece”.

Avilez también destacó la importancia de la Mesa de Trabajo como espacio permanente de diálogo y prevención: “No queremos reunirnos solamente cuando aparece un conflicto, sino anticiparnos y ver cómo avanza el cumplimiento de cada compromiso. El Estado tiene que estar presente antes, durante y después de los conflictos”.

Finalmente, dejó un mensaje claro: “Río Negro quiere que el proyecto Calcatreu produzca y crezca, pero queremos que ese crecimiento se vea reflejado en el empleo, en la capacitación y en mayores oportunidades para nuestra gente. No planteamos producción o trabajo digno como dos caminos distintos: queremos producción con empleo local, con trabajadores capacitados y con condiciones laborales seguras”.

Avilez concluyó que este acuerdo marca un precedente: “Este conflicto deja una señal muy clara no sólo para los proyectos mineros sino para todos los grandes proyectos que están llegando a Río Negro: la Provincia acompaña las inversiones, pero también establece reglas claras, las hace cumplir y brinda estabilidad jurídica, política e institucional. Ese es el equilibrio más importante que tenemos que conseguir”.