Maquinchao convoca a productores a una reunión sobre sanidad animal

El encuentro estará destinado a productores que atraviesan problemas sanitarios en sus majadas y contará con la participación del director de Sanidad Animal de Río Negro, Jorge Martínez.

La Municipalidad de Maquinchao convocó a productores de la localidad que actualmente presentan problemas sanitarios en sus majadas a participar de una reunión informativa que buscará brindar herramientas y orientación para abordar estas situaciones.

El encuentro estará a cargo de Jorge Martínez, director de Sanidad Animal de la Provincia de Río Negro, quien brindará información, asesoramiento y recomendaciones vinculadas a las distintas problemáticas sanitarias que pueden afectar a las majadas.

La actividad se plantea como un espacio de consulta, intercambio y trabajo conjunto, donde los productores podrán plantear sus inquietudes y conocer alternativas para atender las dificultades que atraviesan en sus establecimientos.

📅 Jueves 27 de agosto

🕚 11:00 horas

📍 Municipalidad de Maquinchao

Desde el Municipio destacaron la importancia de la participación de los productores, considerando que el intercambio directo con especialistas permite avanzar en el diagnóstico de las problemáticas y en la búsqueda de soluciones para fortalecer la actividad ganadera local.