Río Negro suspendió Calcatreu: sin cumplir los acuerdos no hay desarrollo

El Gobierno de Río Negro dispuso la paralización de las tareas en el proyecto minero Calcatreu ante el incumplimiento de compromisos concretos asumidos por la empresa con la Provincia, el Municipio de Ingeniero Jacobacci y la comunidad. La decisión marca una posición clara: Río Negro acompaña las inversiones y el desarrollo productivo, pero no va a permitir que se avance desconociendo acuerdos destinados a garantizar empleo, capacitación y oportunidades reales para los rionegrinos.

La Provincia ratificó su respaldo al desarrollo de la actividad minera y a las inversiones que generan empleo y crecimiento, pero dejó en claro que ese acompañamiento exige el cumplimiento de las reglas y de los compromisos alcanzados en las distintas Mesas de Trabajo Interinstitucionales junto al Municipio de Ingeniero Jacobacci, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y los distintos actores de la comunidad.

La empresa no viene cumpliendo con el porcentaje de mano de obra rionegrina establecido por la normativa provincial 80/20. Durante las mesas de trabajo se establecieron compromisos específicos destinados a profundizar la contratación local, garantizar transparencia en las búsquedas laborales, capacitar trabajadores de la zona y generar las condiciones para que cada vez más puestos puedan ser cubiertos por vecinos de Ingeniero Jacobacci y la Región Sur.

Entre los acuerdos alcanzados se estableció que las búsquedas laborales deben canalizarse a través de los registros oficiales del Municipio y del Servicio de Empleo Rionegrino (SER); que la empresa debe mantener actualizada la información sobre contrataciones, necesidades y perfiles requeridos; y que debe avanzar en programas de formación destinados especialmente a aquellos puestos que actualmente son cubiertos con trabajadores provenientes de otras provincias.

Asimismo, durante la Mesa de Trabajo se solicitó expresamente información sobre el recambio de personal para avanzar progresivamente en el reemplazo de trabajadores foráneos por mano de obra local cuando existan los perfiles disponibles. También se acordó integrar las bases laborales de AOMA y UOCRA con la Bolsa de Trabajo Municipal para priorizar a trabajadores de la localidad.

La Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, sostuvo que “Río Negro está a favor de Calcatreu, de la minería y de todas las inversiones que generen desarrollo. Pero el desarrollo tiene que ser también para los rionegrinos. El 80/20 es un piso: no alcanza con cumplir un porcentaje si después no se respetan los compromisos asumidos para capacitar, contratar y generar oportunidades reales para la gente de Jacobacci”.

“Las reglas fueron acordadas y están claras. Hubo mesas de trabajo, compromisos concretos y un enorme acompañamiento de la comunidad y del Estado para que este proyecto pudiera desarrollarse. Por eso también vamos a ser firmes cuando esos acuerdos no se cumplen. Queremos inversión, pero queremos una inversión que deje trabajo, conocimiento, proveedores y crecimiento en nuestra provincia”, agregó Avilez.

En las distintas instancias de trabajo también se contemplaron los compromisos territoriales vinculados a la Comunidad Peñi Mapu, junto con la necesidad de sostener procesos de contratación transparentes y articulados entre la empresa, el Estado, el Municipio, las organizaciones sindicales y los actores locales.

Desde el Gobierno Provincial remarcaron que la decisión no pone en discusión el desarrollo del proyecto Calcatreu. Por el contrario, busca garantizar las condiciones sobre las cuales la iniciativa recibió acompañamiento institucional y social. El desarrollo productivo tiene sentido cuando genera arraigo, fortalece las capacidades locales y permite que los beneficios de una inversión de esta magnitud permanezcan en el territorio.

La Provincia exigirá la regularización de los compromisos asumidos y continuará fiscalizando el cumplimiento de las condiciones laborales y de los acuerdos alcanzados. Río Negro acompaña las inversiones, pero los compromisos con los rionegrinos se cumplen.