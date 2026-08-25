Nicolás Magdalena: “Controlar Calcatreu no es hacer campaña, es gobernar”

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El concejal de Alianza Somos Jacobacci, cuestionó las críticas de de algunos sectores políticos sobre el proyecto minero y sostuvo que el Estado debe garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos con Jacobacci.

El concejal de Alianza Somos Jacobacci, Nicolás Magdalena, se refirió a la situación generada en torno al proyecto minero Calcatreu y defendió la necesidad de que el Estado mantenga una presencia activa en el control de las actividades y en el cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad de Ingeniero Jacobacci.

Seamos claros: Calcatreu no se controla porque haya una elección. Se controla porque hay compromisos que deben cumplirse”, afirmó el edil.

Magdalena sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de controlar, exigir y hacer cumplir las reglas, y consideró que ante cualquier incumplimiento corresponde adoptar las medidas necesarias.

En ese sentido, cuestionó a quienes califican las acciones de control como parte de una estrategia electoral y planteó una serie de interrogantes: “¿Y cuál es su propuesta? ¿Dejarían de controlar? ¿Permitirían que no se cumplan los compromisos? ¿Dejarían de exigir empleo para los trabajadores de Jacobacci? ¿Dejarían de defender a nuestros proveedores y comerciantes?”.

“Queremos que Calcatreu produzca, pero que Jacobacci se beneficie”

El concejal remarcó que su posición no es contraria al desarrollo del proyecto minero, sino que apunta a garantizar que la actividad genere beneficios concretos para la localidad.

Nosotros sí tenemos una posición: queremos que Calcatreu produzca, pero queremos que Jacobacci se beneficie”, sostuvo.

Entre los principales objetivos mencionó la generación de empleo local, capacitación, participación de proveedores locales, desarrollo y controles ambientales y laborales.

Para Magdalena, el cumplimiento de los compromisos debe ser una condición central para que el desarrollo de la actividad minera tenga un impacto positivo en la comunidad.

Y cuando un compromiso no se cumple, el Estado tiene que intervenir. Eso no es campaña. Eso es responsabilidad”, afirmó.

Finalmente, el concejal cuestionó a los sectores que critican las medidas sin plantear alternativas y sostuvo que la comunidad necesita respuestas concretas.

Jacobacci necesita soluciones, no discursos vacíos”, expresó.

Magdalena aseguró que continuará reclamando y defendiendo los intereses de la localidad y cerró: “Porque estar a favor de Jacobacci no significa aplaudir todo. Significa exigir que se cumpla”.

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