Nicolás Magdalena: “Controlar Calcatreu no es hacer campaña, es gobernar”

El concejal de Alianza Somos Jacobacci, cuestionó las críticas de de algunos sectores políticos sobre el proyecto minero y sostuvo que el Estado debe garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos con Jacobacci.

El concejal de Alianza Somos Jacobacci, Nicolás Magdalena, se refirió a la situación generada en torno al proyecto minero Calcatreu y defendió la necesidad de que el Estado mantenga una presencia activa en el control de las actividades y en el cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad de Ingeniero Jacobacci.

“Seamos claros: Calcatreu no se controla porque haya una elección. Se controla porque hay compromisos que deben cumplirse”, afirmó el edil.

Magdalena sostuvo que el Estado tiene la responsabilidad de controlar, exigir y hacer cumplir las reglas, y consideró que ante cualquier incumplimiento corresponde adoptar las medidas necesarias.

En ese sentido, cuestionó a quienes califican las acciones de control como parte de una estrategia electoral y planteó una serie de interrogantes: “¿Y cuál es su propuesta? ¿Dejarían de controlar? ¿Permitirían que no se cumplan los compromisos? ¿Dejarían de exigir empleo para los trabajadores de Jacobacci? ¿Dejarían de defender a nuestros proveedores y comerciantes?”.

“Queremos que Calcatreu produzca, pero que Jacobacci se beneficie”

El concejal remarcó que su posición no es contraria al desarrollo del proyecto minero, sino que apunta a garantizar que la actividad genere beneficios concretos para la localidad.

“Nosotros sí tenemos una posición: queremos que Calcatreu produzca, pero queremos que Jacobacci se beneficie”, sostuvo.

Entre los principales objetivos mencionó la generación de empleo local, capacitación, participación de proveedores locales, desarrollo y controles ambientales y laborales.

Para Magdalena, el cumplimiento de los compromisos debe ser una condición central para que el desarrollo de la actividad minera tenga un impacto positivo en la comunidad.

“Y cuando un compromiso no se cumple, el Estado tiene que intervenir. Eso no es campaña. Eso es responsabilidad”, afirmó.

Finalmente, el concejal cuestionó a los sectores que critican las medidas sin plantear alternativas y sostuvo que la comunidad necesita respuestas concretas.

“Jacobacci necesita soluciones, no discursos vacíos”, expresó.

Magdalena aseguró que continuará reclamando y defendiendo los intereses de la localidad y cerró: “Porque estar a favor de Jacobacci no significa aplaudir todo. Significa exigir que se cumpla”.