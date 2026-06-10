ALTEC garantiza conectividad satelital y gratuita en Pilquiniyeu

Los equipos de Obras y Telecomunicaciones de ALTEC concretaron con éxito la habilitación de 13 conexiones domiciliarias en Pilquiniyeu, además de enlazar de forma estratégica a la escuela, la comisaría, la sala de primeros auxilios y la comisión de fomento. Los trabajos permiten asegurar una conexión más estable y con un ancho de banda considerablemente superior al que se disponía hasta el momento.

Equipos técnicos de la empresa estatal rionegrina desplegaron nueva infraestructura, superando las limitaciones de la red anterior y asegurando un servicio clave para el arraigo y el desarrollo local.

El servicio anterior, basado en radioenlaces gestionados por la cooperativa de Maquinchao, presentaba limitaciones técnicas que afectaban la calidad y la continuidad de la prestación, especialmente ante las complejas condiciones climáticas de la región.

Frente a este diagnóstico, ALTEC planificó y ejecutó la instalación de equipos de internet satelital de última generación que ya se encuentran plenamente operativos, garantizando una conectividad estable, confiable y 100% gratuita para toda la comunidad.

“Este tipo de mejoras nos permiten asegurar que los vecinos puedan estudiar, comunicarse y realizar trámites cotidianos sin interrupciones. La conectividad es una herramienta fundamental para el desarrollo de lugares alejados de pueblos y ciudades”, señalaron desde ALTEC.

Continuidad en el territorio: el antecedente de El Caín

Este despliegue en Pilquiniyeu forma parte de un plan sistemático de integración digital. Días atrás, la empresa estatal concretó un operativo similar en el paraje El Caín, donde se instaló internet satelital para 38 familias e instituciones. Aquella intervención permitió resolver de manera definitiva los cortes prolongados de señal que la zona sufría históricamente durante la temporada invernal.

Con estas acciones, ALTEC reafirma su rol estratégico en la modernización y la descentralización de la provincia de Río Negro, transformando la inversión tecnológica en soluciones reales y de calidad para cada rincón del territorio provincial.