Calcatreu: articulan acciones para potenciar el empleo local en Jacobacci

La Secretaría de Trabajo de Río Negro participó de la cuarta Mesa Interinstitucional del Proyecto Calcatreu en Jacobacci, en la cual representantes del Estado Provincial, el Municipio, organizaciones sindicales y la empresa Patagonia Gold trabajaron en una agenda orientada a continuar impulsando la contratación de mano de obra local, mejorar los mecanismos de selección de personal y planificar nuevas capacitaciones.

En este contexto, se analizaron los avances registrados desde el último encuentro, así como también la composición actual de la plantilla laboral del proyecto, los perfiles requeridos para las próximas etapas y las herramientas necesarias para garantizar una mayor participación de trabajadores y trabajadoras de Jacobacci y la Región Sur.

Asimismo, uno de los principales ejes abordados fue la necesidad de avanzar en programas de formación destinados a cubrir perfiles laborales específicos que actualmente presentan dificultades de cobertura por falta de experiencia local en determinadas especialidades vinculadas a la actividad minera.

La Secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, destacó que “tenemos una decisión clara de seguir fortaleciendo el empleo local y para lograrlo es fundamental que Estado Provincial, Municipio, sindicatos y empresa trabajemos de manera articulada, con información transparente y con herramientas concretas que permitan generar más oportunidades para los vecinos y vecinas de la localidad”.

Vistas al futuro próximo

Durante la reunión también se presentó una actualización del histograma de perfiles laborales proyectados para los próximos meses, información que permitirá planificar acciones conjuntas de capacitación y fortalecer la preparación de trabajadores locales para futuras incorporaciones.

Además, la Secretaría de Trabajo solicitó formalmente a la empresa la presentación de un programa de Formación para Puestos Críticos, destinado a generar capacidades locales y favorecer que, a futuro, más trabajadores rionegrinos puedan acceder a posiciones que hoy requieren personal proveniente de otras provincias.

En esta línea, los participantes acordaron continuar avanzando en la unificación de los mecanismos de reclutamiento a través de los registros oficiales del Municipio y del Servicio de Empleo Rionegrino (SER), fortalecer la devolución de información sobre postulaciones y sostener la Mesa de Trabajo como ámbito permanente de diálogo, seguimiento y coordinación institucional.

Cabe destacar que la jornada contó con la participación de autoridades de la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Minería, el Municipio de Ingeniero Jacobacci, la Legislatura de Río Negro, representantes de AOMA y UOCRA y directivos de Patagonia Gold.