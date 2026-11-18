El Hospital Dr. Rogelio Cortizo de Ingeniero Jacobacci conmemoró sus 99 años de trayectoria, con una jornada de emociones, recuerdos y reconocimientos a quienes formaron parte de la construcción de la salud pública en la localidad.

La celebración contó con la participación del intendente José Mellado, acompañado por integrantes de su gabinete, quienes estuvieron presentes en la actividad organizada por el Comité de Capacitación y Docencia del establecimiento hospitalario.

Durante el encuentro se rindió homenaje a trabajadores y trabajadoras, personal jubilado y a todas aquellas personas que, a lo largo de los años, contribuyeron al desarrollo de la institución y dejaron su huella en la atención sanitaria de la comunidad.

Desde el Municipio destacaron la importancia de estos espacios para reconocer las trayectorias, recuperar la historia institucional y mantener viva la memoria colectiva de Ingeniero Jacobacci, en vísperas de un nuevo aniversario de una de sus instituciones fundamentales.