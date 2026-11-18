El Gobierno de Río Negro continúa con el Programa de Fortalecimiento Territorial de Municipios, una herramienta destinada a acompañar a los gobiernos locales en el desarrollo de obras y proyectos prioritarios para sus comunidades. La iniciativa ya cuenta con tres proyectos aprobados y tiene nuevas propuestas en evaluación, que serán analizadas en los próximos encuentros de la comisión.

En esta primera etapa, se aprobaron iniciativas de El Bolsón, Ingeniero Jacobacci y Río Colorado, que representan una inversión provincial de más de $158 millones. Los proyectos responden a necesidades concretas de cada localidad y forman parte de una política de fortalecimiento de los municipios que continuará desarrollándose en toda la provincia.

En El Bolsón, el proyecto contempla la mensura de 65 parcelas, con una inversión de $57.619.144. Los trabajos permitirán avanzar en el ordenamiento territorial de la localidad.

Por su parte, Ingeniero Jacobacci presentó una iniciativa para realizar la mensura de 180 parcelas en el barrio San José, con un presupuesto de $80.000.000.

En tanto, Río Colorado solicitó financiamiento para la compra de 100 metros lineales de moldes metálicos reutilizables, que serán destinados a la ejecución de cordón cuneta. La inversión prevista es de $20.808.513.

“Hay una decisión muy clara del Gobernador Alberto Weretilneck de trabajar junto a cada municipio, entendiendo que las necesidades y prioridades son distintas en cada localidad. Nuestro compromiso es acompañar a los gobiernos locales con herramientas y recursos concretos para que puedan llevar adelante sus proyectos. Creemos en una provincia que crece de manera integrada, donde el trabajo conjunto entre Provincia y municipios se traduce en obras y mejores oportunidades para los vecinos”, destacó la Secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid.

El programa sigue en marcha y la comisión evaluadora volverá a reunirse próximamente para dar continuidad al análisis de los proyectos que ya se encuentran en carpeta y de nuevas propuestas de los municipios.

La comisión está conformada por referentes de Gobierno, Obras y Servicios Públicos, Modernización, Función Pública, Catastro y Legal y Técnica. A través de este trabajo articulado, Río Negro busca sostener una agenda permanente de acompañamiento a los gobiernos locales, promoviendo inversiones que contribuyan al crecimiento y desarrollo de cada comunidad.