Los Radicales de Rio Negro vamos a estar donde hay que estar

Los Radicales de Juntos por el Cambio sabemos que en Rio Negro se avecinan tiempos de transformación. Vemos como la decadencia del Gobierno Provincial alcanza a cada rincón de la vida pública: La salud, la educación, la seguridad, la producción, la entrega de nuestros recursos naturales, han sido testigos de la desidia, el abandono y la incapacidad de un Gobierno que a lo largo de una década, no solo endeudó la Provincia hasta niveles inconcebibles, sino que además no ha mostrado ningún resultado que justifique tamaña irresponsabilidad. Llegaron, según sus propios discursos de antaño, a cambiar todo lo que estaba mal. No solo no lo hicieron, empeoraron, hasta la catástrofe, todo lo que evidentemente estaba bien.

Pero si la gestión ha sido reprobable, el comportamiento político de Weretilneck y su Gobernadora delegada es directamente camaleónico. De aquella pretendida equidistancia de los grandes Partidos Nacionales no ha quedado ni el discurso. Hoy los Rionegrinos observan avergonzados como Wertilneck y sus acólitos han transformado a Rio Negro en servil dama de compañía de este Kirchnerismo decadente y antidemocrático.

Wertilneck ES el Kirchnerismo. Es la espada de Cristina Kirchner para embestir contra la Justicia y la Corte Suprema. Es el aliado de sus políticas económicas. Es el alfil de cada tropelía parlamentaria que avergüenza el mínimo decoro republicano. Es lo que ha sido siempre. Solo ha caído la careta.

El Radicalismo Rionegrino ha ganado muchas elecciones y ha perdido otras. Pero es la primera vez en su larga historia que su cúpula dirigencial ha decidido que no tenga una formula propia a gobernador sino que se limite al pequeño papel de llevar una boleta adherente a Alberto Weretlineck

Weretilneck ES el Kirchnerismo y quien lo acompañe y lo vote seguirá apostando por ese modelo que transformo a la Argentina en lo que dolorosamente hoy es. Los Radicales de Rio Negro no se van a dejar engañar más. La Argentina va a cambiar. Rio Negro va a cambiar. Ese cambio tiene nombres, apellidos y conductas. Ese cambio son Aníbal Tortoriello y Juan Pablo Alvarez Guerrero, para recuperar la dignidad y volver a poner de pie a Rio Negro.-

