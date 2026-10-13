Maquinchao celebró los 50 años del Encuentro Folklórico de la Línea Sur

La celebración reunió a bailarines, artistas, delegaciones de distintas localidades y referentes de la cultura regional. Uno de los momentos más destacados fue el homenaje a quienes construyeron la historia del festival y la presentación de “El Legado”, una puesta en escena con más de 60 participantes.

Maquinchao vivió el pasado sábado 10 de octubre una noche inolvidable con la celebración del 50.º aniversario del Primer Encuentro Folklórico de la Línea Sur, una fiesta que reunió historia, música, danza y reencuentros para homenajear cinco décadas de tradición e identidad regional.

La jornada estuvo marcada por la emoción de volver a compartir un espacio que, a lo largo de los años, unió a generaciones de bailarines, artistas y vecinos alrededor del folklore, manteniendo vivas las raíces culturales de la Región Sur de Río Negro.

Un homenaje a quienes construyeron la historia

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a bailarines de la Peña “El Fogón de la Amistad”, coordinadores y colaboradores que, con su compromiso y dedicación, dejaron una huella en la historia del encuentro.

La celebración también permitió que antiguos integrantes volvieran a reunirse después de muchos años y compartieran nuevamente un baile, reviviendo recuerdos y emociones que reflejan la vigencia del folklore como espacio de encuentro entre generaciones.

“El Legado”: más de 60 personas sobre el escenario

Otro de los momentos destacados de la noche fue la presentación de “El Legado”, una puesta en escena de la Delegación de Maquinchao que reunió a distintos grupos de danza de la localidad, con la participación de más de 60 personas.

La propuesta reflejó el trabajo colectivo, la unión y el compromiso de bailarines y referentes culturales, demostrando que el folklore continúa transmitiéndose de generación en generación.

La programación incluyó además las presentaciones de las delegaciones de Los Menucos, Comallo, Pilcaniyeu e Ingeniero Huergo, junto con artistas locales y regionales que aportaron música y danza a la celebración.

Como broche de oro, el público disfrutó de la actuación de Los Cantores del Alba, que coronaron una noche especial para la cultura de la Línea Sur.

Autoridades presentes en la celebración

El encuentro contó con la presencia de la intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, y de la comisionada de fomento de El Caín, Marcela Nacleto, quienes compartieron la celebración junto a la comunidad de Maquinchao.

Desde la Municipalidad agradecieron a cada homenajeado, artista, bailarín, coordinador, colaborador y delegación visitante, así como a toda la comunidad que acompañó e hizo posible esta edición histórica.

Medio siglo de folklore e identidad regional

Los 50 años del Encuentro Folklórico de la Línea Sur representan mucho más que una celebración artística: constituyen el reconocimiento a quienes sostuvieron esta tradición y contribuyeron a convertirla en parte de la identidad cultural de la región.

Cinco décadas de historia, encuentros, música y danza que mantienen vivas las raíces de la Línea Sur y honran a quienes hicieron posible este camino. Maquinchao celebró su historia mirando también hacia el futuro, con nuevas generaciones dispuestas a continuar ese legado.