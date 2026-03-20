Río Negro adhiere al Día Mundial de la Salud Bucodental

La salud bucodental es una parte muy importante de la salud en general. Tener la boca, los dientes y las encías sanas son aspectos claves para una vida saludable.

La salud bucodental comprende la capacidad de morder, masticar, sonreír, hablar, comunicar y transmitir emociones a través de las expresiones faciales con confianza, sin dolor, incomodidad ni enfermedad craneofacial. Cualquier problema que afecte la salud de la boca repercute en el bienestar psicosocial de la persona.

La Coordinación de Salud Bucal, dependiente del Ministerio de Salud de Río Negro, recuerda que para tener una buena salud bucodental es muy importante seguir hábitos de higiene desde temprana edad y realizar visitas odontológicas con regularidad de acuerdo a cada etapa de la vida.

Recomendaciones para tener una boca sana

Realizar consulta odontológica dos veces por año. Cepillarse los dientes después de las comidas principales, al menos cuatro veces al día, usando cepillo y pasta dental con flúor e hilo dental. Alimentación saludable. Ante síntomas o signos de alerta, realizar una consulta odontológica. Usar protector bucal para practicar deportes.

Los principales factores de riesgo son: la falta de higiene bucal, el consumo alto de azúcar e hidratos de carbono, consumo de tabaco y consumo excesivo de alcohol.

Actividades Provinciales en el marcos del día de la Salud Bucal

Hospital de Jacobacci

El día 20-03, en el Servicio de Odontología, realizarán controles odontológicos/preventivos/Educación para la Salud. Sin Turnos, por orden de llegada.

Hospital Zonal de Bariloche

El día 20-03, en el CAPS más cercano a tu domicilio, se realizarán controles odontológicos/preventivos/Educación para la Salud.

Hospital de Choele Choel

En el Servicio de Odontología del Hospital. Tareas: consulta odontológica general/control de salud a niños de 6 meses a 10 años y personas gestantes. En el CAPS Darwin, charla informativa sobre hábitos saludables.

Hospital Área Valcheta

El 20-03, en el Servicio de Odontología del hospital. Tareas: Videos de promoción y prevención de la salud en redes sociales/ consultas odontológicas.

Hospital General Roca

El 20-03 hora de 8 a 10, en el Servicio de Odontología -consultorio 19, se realizarán controles odontológicos a libre demanda/ controles de salud a bebés a partir de los 6 meses.

Hospital de San Antonio Oeste

El día 20-03, en la Plaza Centenario de SAO, se realizarán controles preventivos/charlas educativas/acciones educativas/técnica de cepillado.

Hospital de Las Grutas

El 20/03 en el Servicio de Odontología del hospital, se harán consultas y controles odontológicos preventivos.

Hospital El Bolsón

El día 20-03, se dará una Charla-Taller y controles odontológicos preventivos en el CAPS Barrio Usina.

Hospital Lamarque

El día 20-03 a las 11, en el programa radial “Comunidad y Bienestar” FM Urbana 87.9 se realizará una difusión radial de medidas promocionales y preventivas desde la prevención en el embarazo, niñez, adolescencia y adultez.

Hospital General Fernández Oro

El día 20-03, en el Servicio de Odontología del hospital, se harán consultas y controles odontológicos preventivos.

Hospital Río Colorado

El 20-03 de 15 a 17, en la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento, se realizará una Charla – Taller para la comunidad.

Hospital Cipoletti

El 20-03 en el Servicio de Odontología del hospital, se realizarán controles odontológicos preventivos.

Hospital Luis Beltrán

El 20-03 en el Servicio de Odontología, se realizarán consultas odontológicas con medidas preventivas.

Hospital Allen

El día 20-03, en la Escuela Rural 68 Guerrico a las 14, se realizará control bucal a todos los alumnos, con técnica de cepillado y consejería en hábitos saludables. Además, en la semana en el Servicio de Odontología y sala de espera del hospital se brindarán talleres de salud bucal.

Hospital Artémides Zatti Viedma

El 20-03 de 08:30 a 12:30, en el Servicio de Odontología, en sala de espera y CAPS, se darán charlas e información sobre técnica de cepillado- el rol de la alimentación en la salud bucal. Difusión en programa radial “Paremos la turbina”. Charlas educativas en escuelas primarias Nº 297 y Nº 308 de la ciudad de Viedma.

Hospital Coronel Belisle

El 20-03, en la Escuela Primaria Nº 78 se brindará a los niños de 1er grado, un taller de Salud Bucodental.

Hospital Campo Grande

El día 25-03 a las 9, en el Servicio de Odontología del hospital, se realizarán consultas y controles odontológicos preventivos.

Hospital Villa Regina

El 20 de marzo, en el Servicio de Odontología del hospital, se realizarán consultas y controles odontológicos preventivos.

Hospital Sierra Grande

Durante toda la semana hasta el 20-03, se hará difusión de videos donde participa la comunidad promocionando los hábitos saludables. Entrega de cepillos y folletería en el CAPS del Barrio Industrial y sala de espera del hospital.

Hospital Cinco Saltos

El día 20-03, el Servicio de Odontología, también brindará consultas y controles odontológicos preventivos.