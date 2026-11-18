La Municipalidad de Pilcaniyeu lleva adelante tareas de adecuación y profundización de cunetas en distintos sectores de la localidad, con el objetivo de mejorar el drenaje del agua de lluvia y prevenir nuevas inundaciones, como las registradas recientemente.

Uno de los puntos donde se presentan inconvenientes por la acumulación de agua es el sector del Cuartel de Bomberos Voluntarios y sus alrededores, particularmente en las inmediaciones de las calles Cacique Catriel y Primeros Pobladores.

Para dar una solución integral a esta problemática, el Municipio elaboró un proyecto que contempla la construcción de más de 2.500 metros de cordón cuneta. La financiación de la obra está siendo gestionada por la intendenta Daniela Cornejo.

Mientras avanzan esas gestiones, y con la colaboración de la Dirección Nacional de Vialidad, que facilitó una motoniveladora, se realizan intervenciones preventivas en distintos puntos de la localidad.

Desde el Municipio señalaron que las tareas pueden ocasionar algunas molestias, especialmente en los accesos vehiculares a determinadas viviendas, aunque indicaron que estas situaciones se irán resolviendo progresivamente a medida que avancen los trabajos.

Finalmente, solicitaron comprensión y paciencia a los vecinos, al remarcar que las intervenciones buscan mejorar el drenaje y reducir el riesgo de nuevas inundaciones durante los próximos meses, protegiendo a las familias y beneficiando a toda la comunidad.