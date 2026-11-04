Comallo fortalece la prevención y coordinación ante posibles eventos meteorológicos

El Espacio de Articulación de Emergencias (E.A.E.) de Comallo realizó una nueva reunión para evaluar las acciones desarrolladas y planificar las tareas preventivas de los próximos meses, ante los pronósticos que anticipan la posible llegada del fenómeno climático El Niño a la Argentina.

Del encuentro participaron representantes de la Municipalidad, el Hospital local, Bomberos Voluntarios y la Unidad Policial, instituciones que trabajan de manera coordinada en la prevención y respuesta frente a situaciones climáticas adversas.

Durante la reunión se analizaron las intervenciones realizadas y se definieron nuevas acciones para reforzar la prevención en distintos sectores de la localidad. Si bien estas tareas forman parte del cronograma habitual, se prevé intensificarlas ante la posibilidad de eventos meteorológicos de mayor impacto.

Presentarán un sistema coordinado de respuesta

En ese marco, el intendente de Comallo anticipó a las autoridades de las instituciones participantes la próxima puesta en marcha del SCADE (Sistema Coordinado de Acción ante Desastres y Emergencias), una herramienta que será presentada en los próximos días y buscará fortalecer el trabajo conjunto de los organismos locales.

Las instituciones que integran el E.A.E. continuarán en alerta y realizarán un seguimiento diario de la evolución de los pronósticos meteorológicos, con el objetivo de consolidar la capacidad de respuesta ante posibles contingencias.