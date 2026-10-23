Río Negro realizó una jornada informativa sobre el fenómeno de El Niño

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, a través de la Secretaría de Protección Civil y junto a la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), realizó una jornada informativa sobre el fenómeno de El Niño y el cambio climático para brindar información oficial, aclarar su alcance y fortalecer la prevención y preparación ante posibles eventos climáticos.

La actividad fue impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck y se desarrolló en el Salón Gris de Casa de Gobierno.

Participaron de la actividad el Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; el Subsecretario de Articulación de Políticas, a cargo de la Secretaría de Protección Civil, Fernando Casas; y las autoridades de la AIC Horacio Collado y Fernando Frassetto, quienes compartieron información y abordaron aspectos relacionados con el fenómeno de El Niño y su posible impacto en la región.

La jornada reunió a representantes de distintos organismos del Gobierno provincial, intendentes y referentes de Protección Civil, promoviendo el intercambio de información y la articulación entre los diferentes niveles del Estado.

Durante el encuentro se destacó la importancia de contar con información oficial y actualizada para anticipar escenarios, planificar acciones y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias climáticas.

La actividad forma parte del trabajo de prevención y coordinación que lleva adelante el Gobierno de Río Negro para fortalecer las capacidades de respuesta y cuidar a las comunidades frente a los desafíos que presentan los fenómenos climáticos.