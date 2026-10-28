Río Negro intensifica la prevención ante el fenómeno climático El Niño

La prevención ante fenómenos meteorológicos forma parte de la agenda de trabajo de Río Negro, tanto para el período actual como para los próximos meses de verano. En Huergo se realizó el segundo encuentro de información y planificación sobre El Niño, con la participación de bomberos de distintas localidades y autoridades provinciales, en una instancia orientada a fortalecer la preparación y la coordinación ante eventuales emergencias.

La jornada contó con la participación del Ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; el responsable de Protección Civil, Fernando Casas; y el titular de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Horacio Collado.El encuentro permitió avanzar en el intercambio de información y la planificación conjunta frente a un escenario climático que requiere atención, organización y capacidad de respuesta por parte de los organismos involucrados.

El trabajo preventivo no se limita a la llegada del verano. Las condiciones meteorológicas pueden generar situaciones de riesgo en cualquier momento, por lo que la preparación debe mantenerse activa durante todo el año.

Las lluvias intensas, las posibles crecidas de ríos y las inundaciones son algunos de los escenarios que requieren seguimiento y planificación para reducir su impacto sobre las comunidades.

En ese contexto, la participación de bomberos de diferentes localidades cobra especial importancia. La coordinación entre los equipos que intervienen en el territorio permite fortalecer los mecanismos de actuación y mejorar la articulación ante situaciones que demanden una respuesta conjunta.

La planificación anticipada también contribuye a identificar necesidades y organizar los recursos disponibles frente a posibles contingencias.

La intervención de la AIC suma el componente técnico vinculado con las cuencas y el comportamiento de los ríos, información relevante para evaluar escenarios y acompañar las decisiones preventivas.

El intercambio entre los organismos permite integrar distintas capacidades y sostener una planificación que contemple tanto las necesidades actuales como los desafíos que pueden presentarse durante la temporada estival.

A través del Ministerio de Seguridad y Justicia, el Gobierno de Río Negro continúa promoviendo el trabajo coordinado entre Protección Civil, los bomberos y las áreas técnicas. La capacitación, la circulación de información y la planificación conjunta son herramientas fundamentales para fortalecer la preparación de la provincia y organizar la respuesta ante eventuales fenómenos naturales.

Con este segundo encuentro, Río Negro sostiene una línea de trabajo que busca anticiparse a los riesgos, mejorar la coordinación institucional y proteger a la población.

El objetivo es mantener activa la prevención con los organismos preparados para actuar de manera organizada ante las contingencias climáticas que puedan presentarse.