Maquinchao conformó un comité de emergencia por el temporal de lluvia

La intendenta Silvana Pérez encabezó una reunión interinstitucional para coordinar recursos y asistir a productores y familias afectadas por las intensas lluvias. Hay sectores rurales aislados, caminos vecinales cortados y preocupación por el desborde de cursos de agua.

La intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez, puso en marcha un comité de emergencia para coordinar acciones de asistencia ante las intensas lluvias que afectan a la región y que provocaron complicaciones en distintos sectores rurales, con productores y pobladores que permanecen en situación de aislamiento.

En este contexto, la jefa comunal encabezó una reunión interinstitucional junto a representantes de distintas áreas municipales y fuerzas de seguridad, con el objetivo de evaluar los recursos disponibles y definir las medidas necesarias para atender las demandas más urgentes.

Del encuentro participaron el secretario de Gobierno y Desarrollo Humano, Alejandro Abraham; el secretario de Obras Públicas, Atilio Maquin; el oficial principal Masilla, de la Brigada Rural; el oficial principal Diego Giménez, de la Unidad 25; y el jefe de Bomberos, José Pérez.

Desde el Ejecutivo municipal señalaron que la coordinación entre las instituciones continuará activa mientras persistan las consecuencias del temporal. Además, se realizarán recorridas periódicas y monitoreos para conocer la situación de los productores y las familias damnificadas y evacuadas.

Caminos anegados y preocupación por el aislamiento rural

Pérez advirtió que las precipitaciones persistentes complicaron severamente la conectividad en la zona rural, dificultando el acceso a distintos establecimientos y parajes.

“Las condiciones climáticas nos dejan un panorama complejo en los caminos rurales, lo que dificulta la llegada a distintos puntos y mantiene a vecinos con serios problemas de aislamiento”, señaló la intendenta.

En ese sentido, remarcó la importancia del trabajo conjunto entre el Municipio, la Policía, la Brigada Rural y Bomberos para llegar a los sectores afectados, evaluar cada situación y brindar asistencia.

“Estamos articulando todos los recursos humanos y materiales del municipio junto a la policía, la Brigada Rural y bomberos para entrar al sector afectado, evaluar cada caso de cerca y llevar una asistencia rápida a quienes realmente lo están necesitando en este momento”, expresó.

La jefa comunal también manifestó su preocupación por la situación del arroyo Maquinchao, que desde hace varios días presenta filtraciones sobre la calzada de la Ruta Nacional 23. A esto se suma el desborde de la Ruta Provincial 5 y el corte de caminos vecinales en distintos sectores rurales, donde varios vehículos quedaron encallados en el agua.

Preocupación por las lluvias y la situación de los productores

La intendenta recordó que la región atravesó durante años una fuerte sequía, por lo que las actuales precipitaciones representan un cambio significativo, aunque sus consecuencias generan serias dificultades para las familias rurales y la actividad productiva.

“Hace muchos años que veníamos de una sequía tremenda, ni siquiera en el invierno se juntaba nieve”, señaló Pérez, quien también indicó que el agua llegó a cubrir el muelle.

La situación podría prolongarse debido a los pronósticos de nuevas precipitaciones durante los próximos días. “La tormenta pasa, pero ese rato de tormenta nos destruye todo”, manifestó.

Asimismo, advirtió que las condiciones climáticas afectan el normal desarrollo de las clases en los establecimientos educativos y describió el difícil panorama que atraviesan los productores rurales, a quienes definió como parte de un sector que hoy se encuentra en una situación de “desolación”.

Ante este escenario, el Municipio mantiene activo el operativo de seguimiento y coordinación con las distintas instituciones para evaluar los daños, atender las necesidades urgentes y acompañar a las familias afectadas por el temporal.