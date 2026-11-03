Río Negro presente en una nueva edición de los Juegos Nacionales Juveniles Evita

por

Con una delegación de 400 deportistas, Río Negro participa de una nueva edición de los Juegos Nacionales Juveniles Evita en Mar del Plata. El certamen convoca a jóvenes de todo el país a jugar y disfrutar del deporte como nexo.

El evento tendrá lugar desde este lunes hasta el sábado 7 con más de 8000 niños, niñas y adolescentes representantes de las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dentro de los Juegos se desarrollarán competencias en 38 disciplinas, 31 convencionales y 7 adaptadas, que tendrán lugar a lo largo y ancho de la ciudad balnearia con 40 escenarios deportivos en 30 sedes e instituciones.

La ceremonia de apertura tuvo lugar en el Polideportivo Islas Malvinas en un acto que contó con autoridades nacionales y provinciales.

De esta manera Río Negro vuelve a decir presente en una competencia nacional, a solo días de culminar su participación en los Juegos Binacionales de la Araucanía y en los Juegos Argentinos Urbanos.

Noticias relacionadas: