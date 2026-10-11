Comallo: ARSA realiza estudios para incorporar dos nuevas perforaciones

Aguas Rionegrinas realizó estudios técnicos sobre dos perforaciones construidas en Comallo para evaluar su puesta en funcionamiento y ampliar la capacidad de abastecimiento de agua potable. Los trabajos se enmarcan en las acciones que lleva adelante la Provincia, impulsadas por el Gobernador Alberto Weretilneck, para mejorar los servicios esenciales.

Los estudios estuvieron a cargo de profesionales de la Gerencia de Explotación en el sector conocido como Estadio. Actualmente, Comallo cuenta con ocho perforaciones y, con la incorporación de las dos nuevas captaciones, el sistema llegaría a diez. Para ponerlas en funcionamiento, se prevé instalar bombas sumergibles, construir una nueva cisterna y ejecutar varios cientos de metros de cañería.

Además, Aguas Rionegrinas evalúa recuperar otras cinco perforaciones ubicadas en la zona del campo de doma, mediante futuras intervenciones para optimizar la infraestructura existente.

Las tareas forman parte de la planificación de ARSA para mejorar el servicio de agua potable, en coordinación con el Municipio. En ese marco, las reuniones entre el Gerente general de la empresa, Javier Iud, y el Intendente Raúl Hermosilla permitieron establecer prioridades y analizar alternativas para el abastecimiento de la localidad.