Río Negro garantiza insumos médicos para hospitales de la Zona Andina

El Ministerio de Salud y Tren Patagónico coordinaron el traslado de insumos médicos desde Viedma para abastecer a los hospitales de Bariloche y El Bolsón. Por decisión del Gobernador Alberto Weretilneck, se garantiza la provisión de materiales esenciales para sostener la atención sanitaria en la región.

La formación partió desde la estación de Viedma con un vagón destinado exclusivamente al transporte de materiales de uso diario y elementos esenciales para la atención sanitaria.

El cargamento incluye 900 cajas de suero fisiológico, dextrosa y solución Ringer, además de 150 paquetes de algodón, distribuidos en partes iguales: 75 para el Hospital Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche y 75 para el Hospital de El Bolsón.

Esta articulación entre las áreas del Estado provincial permite optimizar los recursos logísticos y aprovechar el recorrido ferroviario para sostener el abastecimiento de insumos sanitarios en la Región Sur y la cordillera.

La iniciativa forma parte de las políticas provinciales destinadas a fortalecer la salud pública en todo el territorio, mediante la provisión oportuna de insumos y una gestión eficiente de los recursos.