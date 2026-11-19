Aguas Rionegrinas inició el envío de materiales a la localidad de Comallo que serán utilizados en las obras de conexión de las nuevas perforaciones de agua. El acopio de estos elementos permitirá avanzar con la preparación de los trabajos previstos para incorporar las nuevas captaciones al sistema de abastecimiento local.

En esta primera etapa se concretó el envío de distintos tramos de cañería de 110 y 75 milímetros, junto con una importante tanda de bombas necesarias para poner en funcionamiento las nuevas captaciones.

Estas intervenciones permitirán contar con una mejor captación del recurso y fortalecer el suministro de agua potable en la localidad, especialmente durante la temporada de verano, cuando aumenta la demanda.

Actualmente, Comallo cuenta con ocho perforaciones y, con la incorporación de las dos nuevas captaciones, el sistema llegará a un total de diez.

Para ponerlas en funcionamiento, está prevista la instalación de bombas sumergibles, la construcción de una nueva cisterna y la ejecución de varios cientos de metros de cañería.

Las acciones forman parte del trabajo articulado entre Aguas Rionegrinas, el Municipio local y el Departamento Provincial de Aguas, en el marco de la planificación del Gobierno de Río Negro para fortalecer la infraestructura hídrica de Comallo.