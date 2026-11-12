ARSA mejora el suministro de agua potable en Comallo

Aguas Rionegrinas continúa desarrollando trabajos de mejora en el sistema de abastecimiento de agua potable de Comallo. Estas acciones están destinadas a incrementar la producción y ampliar la capacidad de distribución en la localidad.

Los trabajos se enmarcan en las acciones que lleva adelante El Gobierno de Río Negro, impulsadas por el Gobernador Alberto Weretilneck, para mejorar los servicios esenciales. Las intervenciones realizadas permitirán registrar un aumento en la producción de agua, generando mejores condiciones para el abastecimiento de la comunidad.

En este marco se están realizando distintas tareas de limpieza y de ordenamiento en el sistema existente para poder incorporar el nuevo, cada uno de estos trabajos es pensado para optimizar la prestación del servicio de cara a la próxima temporada estival.

Actualmente, Comallo cuenta con ocho perforaciones y, con la incorporación de las dos nuevas captaciones, el sistema llegaría a diez. Para ponerlas en funcionamiento, se prevé instalar bombas sumergibles, construir una nueva cisterna y ejecutar varios cientos de metros de cañería.

Estas acciones forman parte de la planificación que ARSA lleva adelante en coordinación con el Municipio local y el Departamento Provincial de Aguas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura hídrica, incrementar la capacidad de producción y mejorar el servicio de agua potable para los vecinos de Comallo.