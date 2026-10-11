Río Negro lanza “La Semana de las Mamografías” en hospitales públicos

El Gobierno de Río Negro, en el marco de las políticas de salud impulsadas por el Gobernador Alberto Weretilneck, facilitará el acceso a mamografías para mujeres de entre 50 y 69 años que no se hayan realizado el estudio en el último año. La campaña tendrá como actividad central “La Semana de las Mamografías”, con atención vespertina en 12 hospitales provinciales.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Salud en el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama y busca promover el diagnóstico precoz y la detección oportuna. Las mujeres comprendidas en esa franja etaria podrán acceder al estudio sin necesidad de presentar una orden médica.

La mamografía representa el método principal de tamizaje para la detección temprana de anomalías, lo que permite un diagnóstico precoz y aumenta sensiblemente las probabilidades de éxito en el tratamiento.

Como parte de los lineamientos del Gobernador Alberto Weretilneck para promover una salud pública accesible y de cobertura universal, los establecimientos que cuentan con personal especializado ofrecerán turnos durante todo el mes en la franja de 8:00 a 16:00.

“La Semana de las Mamografías”: horario extendido

El eje fuerte de esta estrategia sanitaria estará marcado por “La Semana de las Mamografías”, que se llevará a cabo del 19 al 24 de octubre. Con el propósito de brindar facilidades a aquellas mujeres que por motivos laborales, de cuidado o personales no pueden acudir en la franja habitual, durante esta semana se habilitará la iniciativa, con atención de 16 a 21 horas mediante la solicitud previa de turnos en cada nosocomio.

Esta semana de atención vespertina especial abarcará a los 12 hospitales de la provincia que disponen de servicio de mamografía y equipos profesionales de bioimágenes: