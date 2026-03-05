Colán Conhué: perforaciones para reforzar la captación de agua

El Gobierno de Río Negro avanza con el plan integral de mejoras de abastecimiento de agua para Comisiones de Fomento, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA), con el objetivo de garantizar el acceso al agua y fortalecer a cada comunidad frente a la emergencia hídrica.

En este marco, el equipo técnico del DPA trabajó en Colán Conhué junto a la Comisión de Fomento local para realizar una perforación exploratoria destinada a identificar nuevas fuentes de captación de agua subterránea que permitan mejorar el sistema de abastecimiento.

Previamente, el área de Hidrogeología llevó adelante un relevamiento geoeléctrico, que permitió detectar dos puntos con mayor probabilidad de presencia de recurso hídrico. A partir de estos estudios técnicos, se definieron los sitios para avanzar con las perforaciones.

Tras la ejecución de las perforaciones, los profesionales evalúan la capacidad de recuperación de los acuíferos, el caudal disponible y la viabilidad de incorporación al sistema de distribución de agua. En caso de resultar apto, se realizan además los análisis de calidad de agua para asegurar condiciones seguras para el consumo.

Estas acciones forman parte de una estrategia sostenida del Gobierno Provincial para mejorar el abastecimiento de agua en zonas rurales, fortalecer la infraestructura hídrica y acompañar a las Comisiones de Fomento con soluciones concretas y planificación técnica.