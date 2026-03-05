Reunión del equipo técnico del Programa Ganadero del Ente Región Sur

Con la participación de los técnicos en territorio, la coordinación técnica, referentes de las áreas de planificación, créditos y comunicación, y el presidente del Directorio, se llevó adelante una reunión virtual del equipo técnico del Programa Ganadero del Ente Región Sur para abordar distintos temas vinculados al desarrollo y las acciones del programa.

Durante el encuentro, los ejes principales de trabajo fueron la problemática del agua y la sanidad animal, dos aspectos claves que surgen de las demandas detectadas en el trabajo territorial y de las posibilidades de financiamiento con las que cuenta actualmente la institución.

En relación al acceso al agua, el presidente del Directorio informó sobre el trabajo articulado con el DPA en toda la región para atender las necesidades detectadas por los equipos técnicos y analizadas en la mesa del agua. Estas demandas requieren diferentes intervenciones, entre ellas perforaciones, limpieza de aguadas, profundización de jagüeles y otras mejoras destinadas a garantizar el abastecimiento para la producción ganadera.

Asimismo, desde el Ente de la Región Sur se informó que durante el año 2025 se otorgaron 86 créditos por un total de 60 millones de pesos, a través de las dos líneas de financiamiento disponibles. Estas herramientas estuvieron orientadas principalmente al control de la sarna —mediante un banco de antisárnicos tanto inyectables como para baño de inmersión— y a la resolución de problemáticas vinculadas al agua.

En este último aspecto, las principales intervenciones estuvieron destinadas a mejorar los sistemas de captación, distribución y almacenamiento, considerados puntos críticos para fortalecer la producción ganadera en la Región Sur.