Provincia realizará las Jornadas Rionegrinas de Ginecología y Obstetricia

El Ministerio de Salud de Río Negro invita a participar de las Jornadas Rionegrinas de Ginecología y Obstetricia, orientadas a la actualización y capacitación de ginecólogos/as, obstetras y profesionales de la salud que se desempeñan en instituciones de salud de baja y mediana complejidad de Río Negro.

El programa integra contenidos de obstetricia y ginecología con enfoque práctico, interdisciplinario, basado en evidencia y adaptado a la realidad regional: https://docs.google.com/document/d/1zqAb167FzZYL70ujyzVPX3pXpMhHBZrm/edit.

En este sentido, contará con diferentes propuestas a desarrollar entre el 8 y el 10 de abril: por un lado el curso Also Taller Pre jornada que será el 8 de 17 a 20, y contará con 4 escenarios clínicos donde se buscará dotar a los participantes de capacidades para reconocer y manejar urgencias obstétricas con riesgos materno y fetal durante el parto y responder de manera sistematizada, rápida y efectiva. Esta actividad es arancelada ($60.000) y se entrega certificado. Formulario de inscripción: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTBvLIXnqOn-gu9OQQdEVRC2SrXJWwhhfJlc2izqdOXUUqkg/viewform.

Las Jornadas Científicas Provinciales que serán el 9 y 10, de 8 a 18, no tienen costo y pueden inscribirse con este formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6PTkZWAxZwaojvBVkyuTEuCMsOk3PH5l-ONYPtwZgxz_hVQ/viewform.

Finalmente, el Taller de Simulación Laparoscópica será también el 9 y 10 con una duración de 1 hora, sin costo y para inscribirse deben completar el formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdREkDdE20d8pxN1HhWLIdEYGNKeNRd6LZbqhQ7Dllt7V_7lw/viewform.

Para más consultas se puede comunicar al correo electrónico perinatalrionegro@gmail.com.