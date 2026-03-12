Relevan sistemas de agua en Mencué y Pilquiniyeu del Limay

El Gobierno de Río Negro avanza con relevamientos técnicos en Mencué y Pilquiniyeu del Limay, en el marco de un trabajo articulado entre diferentes organismos con el objetivo de fortalecer los sistemas locales de provisión de agua.

Estas tareas forman parte de una política estratégica conjunta para priorizar el consumo humano y garantizar la continuidad del servicio ante un escenario de marcada escasez hídrica.

Trabajo coordinado para fortalecer el abastecimiento

Los relevamientos buscan generar información técnica precisa para definir intervenciones concretas en cada localidad, de acuerdo con las necesidades y características de cada sistema. La articulación entre el Departamento Provincial de Aguas (DPA), Aguas Rionegrinas y la Subsecretaría de Comisiones de Fomento permite planificar soluciones para sostener y mejorar el acceso al agua en comisiones de fomento.

El Coordinador del Plan Integral de Mejoras para Abastecimiento de Agua en Comisiones de Fomento del DPA, Sebastián Collado, explicó que en ambas localidades “se está realizando un relevamiento completo de la infraestructura de captación, reserva y distribución de agua para consumo humano, junto con mediciones, análisis y evaluación de alternativas que permitan mejorar el abastecimiento”.

Mencué: mediciones y posible ampliación del sistema

En Mencué, el trabajo se centra en el relevamiento de la infraestructura de captación, reserva y distribución de agua para consumo humano, a partir de inconvenientes de abastecimiento detectados en la localidad.

Allí se realizaron mediciones de caudal en perforaciones ubicadas en el sector del mallín y en la plaza, además de la toma de muestras para análisis físico-químicos.

La localidad cuenta con dos cisternas de 50.000 litros cada una. Si los análisis determinan que el agua es apta para consumo humano, se prevé incorporar un sistema de bombeo, ejecutar una cañería de impulsión hasta las cisternas, lo que permitiría ampliar la dotación disponible.

Durante la recorrida también se observó que muchas viviendas no cuentan con tanques de reserva domiciliaria.

Pilquiniyeu del Limay: alternativas para mejorar caudal y presión

En Pilquiniyeu del Limay, el relevamiento apunta a optimizar un sistema que actualmente se abastece de una vertiente superficial encauzada hacia una reserva, desde donde el agua se rebombea hasta una cisterna elevada.

La localidad cuenta con 40 viviendas, alrededor de 70 habitantes y una cisterna de 50 metros cúbicos. Allí se detectó que el aporte actual de la captación no alcanza para abastecer a toda la población y que en el sector más alto hay viviendas a las que no llega el agua por la diferencia de altura entre la cisterna y los tanques domiciliarios.

Frente a esta situación, se evalúan distintas alternativas, entre ellas estudios para futuras perforaciones, la instalación de una galería filtrante para mejorar el caudal y la colocación de una cisterna vertical en un punto más elevado de la localidad.

Además, en Pilquiniyeu del Limay se relevaron necesidades de mantenimiento en el sistema de bombeo y mejoras en la cloración y automatización del clorado, con el fin de optimizar el funcionamiento general del servicio.