Avilez: “La capacitación es clave para que las inversiones generen empleo local”

La Secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilez, destacó la importancia de formar trabajadores de la Región Sur para que puedan acceder a las oportunidades laborales que genera el desarrollo minero. En ese sentido, valoró el inicio de la capacitación para 30 personas en Ingeniero Jacobacci, orientada a fortalecer sus posibilidades de inserción laboral en el proyecto Calcatreu.

“Hay una línea muy clara y una convicción muy concreta que siempre nos marca nuestro Gobernador Alberto Weretilneck: queremos las inversiones, queremos la minería y queremos el desarrollo, pero no a cualquier costo. Es con nuestra gente, con nuestra mano de obra y con nuestros proveedores locales”, expresó Avilez.

La funcionaria remarcó que la formación laboral es una herramienta fundamental para vincular las inversiones con el empleo rionegrino. “No alcanza con que lleguen grandes proyectos a nuestra provincia. Tenemos que preparar a nuestra gente para que pueda ocupar esos puestos de trabajo, desarrollar nuevas capacidades y ser protagonista del crecimiento de su propia región”, sostuvo.

En este marco, la Formación Inicial para la Inserción Laboral en Minería Metalífera, que comenzó en el Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci, contempla dos grupos de 15 participantes, con una duración de 45 días para cada uno. La propuesta es financiada por Minera Calcatreu y desarrollada por profesionales de sus áreas operativas, como parte de los compromisos asumidos con el Gobierno Provincial para promover la participación de trabajadores locales.

Finalmente, Avilez destacó que el desafío es anticiparse a las demandas del sector productivo y generar condiciones para que cada vez más rionegrinos puedan acceder a empleos de calidad. “Queremos que el desarrollo de Calcatreu se traduzca en oportunidades concretas para las familias de Jacobacci y de toda la Región Sur. Y para eso, capacitar a nuestra gente es una prioridad”, concluyó.