Tren Patagónico habilitó la venta de pasajes para noviembre y diciembre

El Tren Patagónico ya habilitó la venta de pasajes para noviembre y diciembre de su servicio tradicional, que conecta los más de 800 kilómetros que unen a Viedma con San Carlos de Bariloche, atravesando los paisajes de la estepa rionegrina.

La formación ofrece distintas modalidades de viaje y servicios a bordo que complementan la experiencia de recorrer Río Negro en tren, desde la Costa Atlántica hasta la Cordillera.

El coche comedor cuenta con una propuesta gastronómica basada en sabores típicos de la región. Además, durante los fines de semana largos, los pasajeros podrán disfrutar del coche cine, con una programación de producciones argentinas y patagónicas.

Modalidades de viaje y tarifas:

Clase Pullman

Residentes: $104.900

No residentes: $126.200

Clase Camarote (precio por cama)

Residentes: $145.900

No residentes: $176.300

Bandeja automovilera

Vehículos de hasta 1,55 m de altura: $176.300

Vehículos desde 1,56 m de altura: $243.900

Los valores, descuentos y condiciones aplicables se informarán a través de los canales oficiales de venta.

Dónde comprar los pasajes

La venta de pasajes se realiza principalmente a través de las estaciones de Tren Patagónico, de manera presencial o telefónica, y mediante agencias oficiales habilitadas.

A través de la página web oficial, se podrán adquirir pasajes de clase Pullman. La compra de Camarote y el servicio de traslado de vehículos se realiza exclusivamente por los canales presenciales habilitados.

Para consultar los teléfonos y horarios de atención de las estaciones y conocer las agencias oficiales, ingresar a www.trenpatagonicosa.com.ar.

De cara a la temporada de verano, el servicio tradicional Viedma–San Carlos de Bariloche se posiciona entre las propuestas turísticas más requeridas de la región y se consolida como uno de los recorridos ferroviarios más emblemáticos para conocer la Patagonia.