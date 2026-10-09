Jacobacci: comenzó una capacitación para formar trabajadores en minería

El Gobierno de Río Negro acompañó en Ingeniero Jacobacci la apertura de una formación en minería metalífera para 30 participantes, con el objetivo de brindar herramientas laborales a vecinos de la Región Sur ante el desarrollo del proyecto Calcatreu.

La apertura institucional de la “Formación Inicial para la Inserción Laboral en Minería Metalífera” se realizó en el Instituto Técnico Superior de Ingeniero Jacobacci, con la participación de autoridades provinciales, municipales, representantes de Minera Calcatreu y las personas seleccionadas para la capacitación.

La iniciativa forma parte de los compromisos alcanzados entre el Gobierno Provincial y la empresa para fortalecer la participación de trabajadores locales en el proyecto minero. Contempla la formación de 30 personas, distribuidas en dos grupos de 15 participantes, con una duración de 45 días para cada grupo.

La capacitación es financiada por Minera Calcatreu y estará a cargo de personal especializado de la empresa, incluyendo responsables de distintas áreas operativas que compartirán sus conocimientos y experiencias de trabajo en el proyecto.

El Secretario de Minería de Río Negro, Joaquín Aberastain Oro, destacó el trabajo articulado entre diferentes instituciones. “No solamente por financiar esta capacitación, sino también por poner a disposición a los docentes que hoy son los jefes de área o los que tienen la experiencia en campo, en territorio, en el mismo proyecto para poder capacitar a futuros trabajadores”, señaló.

Formación para generar oportunidades en la Región Sur

Durante la jornada, representantes de Minera Calcatreu presentaron los contenidos, módulos y modalidad de cursada, junto con los capacitadores que estarán a cargo de las actividades.

La propuesta busca acercar conocimientos sobre el funcionamiento de una operación minera metalífera y fortalecer capacidades vinculadas con las necesidades actuales y futuras del sector.

María Paz, representante de Relaciones Institucionales de Minera Calcatreu, explicó que la iniciativa surge de la necesidad de desarrollar competencias específicas para las actividades productivas de la provincia.

“Esta formación está pensada en brindar herramientas concretas que sirvan a las personas que asistan para conocer verdaderamente cómo se trabaja en la primera operación de minería metalífera de la provincia”, expresó.

Además, destacó que la experiencia permitirá conocer mejor las capacidades de los participantes y despertar nuevas vocaciones de formación.

“Puede ser como un gran semillero. Vos podés descubrir un montón de cosas de las personas que por ahí no descubrís en una entrevista de trabajo, sino que las vas descubriendo en ese espacio que vas compartiendo en las capacitaciones”, agregó.

Aberastain Oro remarcó la importancia de anticiparse a las necesidades laborales de los proyectos mineros. “Es importante estas instancias donde uno pueda capacitar de manera temprana a las personas que están cerca de los proyectos para poder generarles oportunidades de futuros ingresos”, sostuvo.

El funcionario destacó que esta primera experiencia permitirá evaluar los resultados y continuar impulsando propuestas de formación vinculadas directamente con las necesidades de la actividad minera.

Una oportunidad para los vecinos de Jacobacci

El Intendente de Ingeniero Jacobacci, José Mellado, valoró la realización de la capacitación en la localidad y destacó su importancia para acompañar el crecimiento de la actividad minera en la Región Sur.

“Es importante tener nuestra gente capacitada. El desafío es enorme, el futuro que tenemos los jacobacinos y que tenemos los rionegrinos con esta transformación de nuestra matriz energética, con estos nuevos proyectos que el Gobernador Alberto Weretilneck ha puesto en marcha, nos abre realmente un futuro enorme y, en ese sentido, tenemos que estar preparados”, expresó.

La jornada también contó con la participación de estudiantes del Instituto Técnico Superior 5, que cursan la Tecnicatura Superior en Operaciones Mineras. Los estudiantes destacaron la oportunidad de complementar los contenidos académicos con conocimientos aportados por profesionales que desarrollan sus tareas en el proyecto Calcatreu.

Para ellos, que la formación se realice en Ingeniero Jacobacci representa una oportunidad de vincular su preparación técnica con la actividad productiva de la región, sin necesidad de trasladarse a otras localidades.