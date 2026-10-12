Maquinchao: el Encuentro de Caballos con Rulos busca consolidarse como atractivo turístico

La Yeguada Rodríguez fue escenario de la cuarta edición de este encuentro que combina la singularidad de los caballos con rulos, las tradiciones rurales, la música, la danza y la gastronomía regional. La propuesta pone en valor un patrimonio equino distintivo de Maquinchao y abre nuevas oportunidades para el turismo.

La localidad de Maquinchao vivió el pasado sábado una jornada especial con la realización del 4.º Encuentro Anual con los Caballos con Rulos, en la Yeguada Rodríguez. El evento reunió naturaleza, cultura y tradición en una propuesta que busca crecer año tras año y posicionarse como una referencia turística de la Región Sur de Río Negro.

Los caballos con rulos constituyen uno de los rasgos más llamativos de la identidad equina de la zona. Su particular pelaje enrulado despierta curiosidad entre visitantes y amantes de los caballos, y representa una oportunidad para mostrar al país una característica singular de la vida rural patagónica.

La jornada fue coordinada por la Secretaría de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Maquinchao, con una programación que combinó espectáculos artísticos, experiencias vinculadas a estos ejemplares, gastronomía y una feria de artesanos y emprendedores locales.

El principal atractivo del encuentro son estos caballos, reconocibles por su pelaje con rizos, una característica natural poco habitual que los diferencia de otros ejemplares. Su presencia en la región despierta interés por su aspecto, su crianza y el vínculo que mantienen con la tradición ganadera y ecuestre de la Patagonia.

Una historia que comenzó en la Meseta de Somuncurá

El desarrollo de la Yeguada Rodríguez tiene una historia particular. En 2008, el veterinario Gerardo Rodríguez encontró un caballo con el pelaje enrulado mientras realizaba un relevamiento de productores en la Meseta de Somuncurá. Aquel descubrimiento despertó su interés por reunir ejemplares y preservar esta singular característica equina. Junto a su familia, comenzó a desarrollar la crianza en Maquinchao.

Con el tiempo, la búsqueda de información sobre el origen de estos animales llevó a realizar estudios genéticos. Las investigaciones identificaron una mutación diferente de las registradas en caballos con rulos de Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, el origen histórico de los ejemplares de Somuncurá todavía no está completamente esclarecido. Entre las hipótesis se encuentran la llegada de caballos durante la época colonial y su posterior reproducción en estado silvestre en la meseta.

La familia Rodríguez-Sede trabaja desde hace años en la protección y reproducción de estos caballos, considerados únicos en Sudamérica. Su tarea contribuye a conservar un patrimonio animal de gran singularidad y a generar nuevas posibilidades para el turismo rural de la región.

Música, danza, gastronomía y artesanías

La cuarta edición del encuentro también ofreció una programación artística que acompañó la experiencia de conocer a los caballos con rulos.

El público disfrutó de la presentación de Cantores del Alba y del Ballet Español y Folklórico de la Fundación Cultural Patagonia, que aportaron música y danza a una jornada de celebración de las tradiciones.

La propuesta se completó con platos de la gastronomía regional y una feria de artesanos, donde emprendedores locales tuvieron la oportunidad de mostrar sus productos y compartir su trabajo con los visitantes.

La intendenta de Maquinchao, Silvana Pérez, destacó la experiencia que ofrece el encuentro y agradeció a quienes hicieron posible esta nueva edición.

“Vivimos experiencias únicas con estos ejemplares tan especiales, disfrutamos de los platos culinarios más exquisitos y recorrimos una hermosa feria de artesanos que mostró lo mejor de nuestro talento local”, expresó la jefa comunal.

También agradeció a los visitantes, emprendedores y colaboradores que acompañaron la propuesta, y remarcó la importancia de continuar impulsando un evento que crece año tras año.

Un evento con potencial para el turismo regional

El Encuentro de Caballos con Rulos representa una oportunidad para posicionar a Maquinchao como un destino de turismo rural, cultural y de naturaleza. Su principal diferencial es la posibilidad de conocer de cerca estos ejemplares, descubrir su historia y comprender el trabajo de quienes se dedican a su conservación.

El evento también permite integrar otros atractivos de la localidad: la gastronomía patagónica, las artesanías, la música folklórica, las danzas y la hospitalidad de la comunidad.

A futuro, la continuidad de esta iniciativa puede favorecer la organización de visitas guiadas a la Yeguada Rodríguez, experiencias de turismo rural, propuestas educativas sobre la historia y genética de los caballos, y recorridos que articulen el encuentro con otros atractivos de la Meseta de Somuncurá. Estas posibilidades requieren planificación y trabajo conjunto entre criadores, prestadores turísticos e instituciones.

Los caballos con rulos son mucho más que una curiosidad: constituyen una oportunidad para contar la historia de Maquinchao, preservar un patrimonio singular y atraer visitantes a la Línea Sur durante todo el año.

Con cada edición, el encuentro reafirma el valor de unir la conservación de estos animales con la cultura, la producción local y el turismo, proyectando la identidad de Maquinchao hacia nuevos públicos.