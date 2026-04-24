Avanza la obra del galpón de acopio de la Cooperativa Peumayén en Pichileufú

En la zona de Pichileufú se inició la construcción de la platea para el futuro galpón de acopio de la Cooperativa Agropecuaria Peumayén, marcando un importante avance para el sector productivo local.

Esta obra representa un paso fundamental para fortalecer la producción, ya que permitirá mejorar las condiciones de trabajo, el resguardo de insumos y la organización de los productores de la región.

Desde el Municipio destacaron el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Río Negro, del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro y del gobernador Alberto Weretilneck, cuyo apoyo resulta clave para concretar este tipo de iniciativas que impulsan el desarrollo de las comunidades rurales.

De esta manera, se continúa avanzando en infraestructura productiva que contribuye al crecimiento y fortalecimiento del sector agropecuario en la región.