Pilcaniyeu avanza con obra clave para la Cooperativa Peumayén de Pichileufú

Con financiamiento provincial, comenzará la construcción de un galpón de acopio que fortalecerá la producción local.

A partir de gestiones impulsadas por la intendenta Daniela Cornejo, en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Río Negro, la Cooperativa Agropecuaria Peumayén de Pichileufú avanza en un paso clave para su desarrollo.

Luego de concretar la obtención del terreno y la regularización de la documentación, esta semana comienzan los trabajos de platea para la construcción del galpón de acopio, una obra fundamental que permitirá mejorar las condiciones de resguardo y organización de la producción local.

El proyecto es posible gracias a un aporte no reintegrable del Gobierno Provincial, gestionado a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a cargo de Carlos Banacloy, por un monto de $63.750.000. Esta inversión permitirá concretar un espacio largamente esperado por las familias productoras de la zona.

Este avance representa una mejora concreta para el sector rural, que pronto contará con un lugar propio para fortalecer su trabajo y potenciar su producción.

Desde el municipio destacaron además el acompañamiento del gobernador Alberto Weretilneck, clave para seguir impulsando este tipo de obras en la comunidad.