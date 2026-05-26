Pilcaniyeu acompaña el crecimiento de la Cooperativa Peumayén

La próxima inauguración del nuevo galpón de acopio representa un importante avance para la producción local y el trabajo cooperativo.

La intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, compartió una jornada de trabajo junto a integrantes de la Cooperativa Peumayén, donde dialogaron sobre el presente de la institución y las expectativas generadas por la próxima inauguración del nuevo galpón de acopio y predio de la cooperativa.

Este proyecto comenzó a consolidarse a partir de distintas gestiones impulsadas por el municipio junto al Gobierno de Río Negro, que permitieron avanzar primero con la obtención del terreno y posteriormente con la regularización de la documentación necesaria para concretar la obra.

Tiempo atrás, la cooperativa logró acceder a un aporte no reintegrable gestionado a través del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, encabezado por Carlos Banacloy, destinado a la construcción del galpón de acopio, una infraestructura largamente esperada por las familias productoras de la zona.

La ejecución de esta obra permitirá mejorar las condiciones de resguardo, organización y almacenamiento de la producción local, fortaleciendo el trabajo cooperativo y generando nuevas oportunidades para el sector rural.

Desde el municipio destacaron que este avance es posible gracias al trabajo articulado entre la Cooperativa Peumayén, la Municipalidad de Pilcaniyeu, el Gobierno Provincial y el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, acompañando iniciativas que promueven el desarrollo productivo y el crecimiento de las comunidades rurales.