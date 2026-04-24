Calcatreu completó el tercer muestreo participativo de aguas

Las autoridades de control del Gobierno de Río Negro y actores locales participaron del tercer Muestreo Participativo de Aguas en Calcatreu, 70 km al sur de Ingeniero Jacobacci, en el cierre de la campaña de perforación iniciada el año pasado.

La instancia se realizó en el marco de los controles ambientales previstos para el proyecto minero Calcatreu, perteneciente a la empresa Minera Calcatreu SAU, y permitió completar los tres momentos de muestreo participativo establecidos por la normativa vigente.

El procedimiento corresponde a la finalización del programa de perforación 2025, una campaña anual orientada a ampliar los recursos ya conocidos del proyecto, que continúa en etapa de exploración mientras avanza la construcción y puesta en marcha de la mina.

Participación, control y transparencia

El muestreo contó con la presencia de organismos provinciales, autoridades locales, representantes comunitarios, instituciones educativas, equipos técnicos y personal de la empresa. Participaron la Secretaría de Minería de Río Negro, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, el Departamento Provincial de Aguas, la Defensoría del Pueblo, la Legislatura de Río Negro y el Ente de la Región Sur.

También estuvieron presentes la Comisión de Fomento de Ojo de Agua, el Municipio de Ingeniero Jacobacci, la comunidad Peñi Mapu, el Instituto Técnico Superior, personal de Beha Ambiental SRL y equipos de Minera Calcatreu SAU.

La apertura de estas instancias permite fortalecer el seguimiento ambiental del proyecto, garantizar la trazabilidad de las muestras y acercar información clara a las comunidades vinculadas al área de influencia.

Con esta instancia, la empresa completó los tres muestreos participativos previstos por resolución. Ahora deberá presentar, dentro de los 15 días, los resultados de laboratorio ante la autoridad minera provincial.

Minería con presencia del Estado

El Gobierno de Río Negro sostiene un esquema de control en territorio sobre los proyectos mineros, con participación de las áreas técnicas competentes y de actores locales, para acompañar el desarrollo productivo con responsabilidad ambiental, información pública y cumplimiento normativo.

En ese camino, la Provincia avanza con una mirada de largo plazo: promover nuevas oportunidades para la Región Sur, cuidar los recursos naturales y garantizar que cada etapa del desarrollo minero se realice con planificación, controles y participación.