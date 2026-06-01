Más infraestructura para fortalecer la producción rural en Pilcaniyeu

La Cooperativa Agropecuaria Peumayén inauguró su nuevo galpón de acopio y predio, una obra clave para el desarrollo de las familias productoras de la región.

La Cooperativa Agropecuaria Peumayén inauguró oficialmente su nuevo galpón de acopio y predio productivo, una infraestructura fundamental que permitirá fortalecer el trabajo de las familias rurales y potenciar el desarrollo productivo de la Línea Sur.

La obra brindará mejores condiciones para el almacenamiento de forraje, herramientas e insumos, además de optimizar la logística de la cooperativa y mejorar su capacidad de respuesta ante contingencias climáticas como sequías, temporales y nevadas que afectan periódicamente a la región.

Este importante avance fue posible gracias al trabajo articulado entre la Cooperativa Peumayén, la Municipalidad de Pilcaniyeu, el Gobierno de Río Negro y el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, a través del programa GIRSAR, reafirmando el compromiso de acompañar a quienes producen y sostienen el arraigo rural.

La concreción de esta obra representa un hecho histórico para la institución, que desde hace más de cinco décadas trabaja de manera colectiva para fortalecer la producción ganadera y mejorar las condiciones de vida de las familias rurales de la zona.

Con más de 50 años de trayectoria, la Cooperativa Peumayén se ha consolidado como un ejemplo de organización comunitaria, esfuerzo compartido y desarrollo local, impulsando iniciativas que contribuyen al crecimiento de la producción regional y al fortalecimiento de las comunidades rurales.

La inauguración del nuevo galpón marca un nuevo paso en ese camino, dotando a la cooperativa de mejores herramientas para afrontar los desafíos del presente y seguir proyectando su crecimiento hacia el futuro.