Frente a las amenazas: alumnos del CET 26 de Jacobacci responden con mensajes positivos

Frente a las amenazas, los alumnos del CET 26 de Jacobacci responden con mensajes positivos

La iniciativa busca contrarrestar el impacto de las amenazas virales y fortalecer la convivencia en una institución que funciona como un segundo hogar para cientos de jóvenes.

La comunidad educativa del CET 26 de Ingeniero Jacobacci decidió transformar el clima de preocupación generado por las recientes amenazas virales en las escuelas rionegrinas en una oportunidad para el cuidado mutuo. A través de una intervención en los baños y aulas, los alumnos de sexto año comenzaron a empapelar el establecimiento con mensajes que invitan a la reflexión y al optimismo.

La escuela, de modalidad Agrotécnica, cuenta actualmente con una matrícula de 330 estudiantes y un equipo de 70 docentes. Al tratarse de una institución con jornadas extensas, donde los chicos permanecen desde las 8 hasta las 18, el edificio se convierte en un espacio de pertenencia fundamental.

Dos de las estudiantes consultadas comentaron que “la comunidad es muy unida”, por la cantidad de tiempo que pasan en la escuela. Si bien la modalidad de la escuela tiene un ciclo básico y un ciclo superior, la comunidad educativa se conoce: se cruzan en los pasillos, pañol, corrales de animales y espacios de cultivo. Cinco días y un montón de horas compartidas, hace que “al final de la semana cualquier diferencia se haga a un lado”.

Según explicó el director, Prof. Fermín Franco, los estudiantes suelen pasar tanto tiempo allí que, incluso en horas libres, eligen quedarse en la escuela, lo que motivó el deseo de “embellecer” su lugar y generar un ambiente más amigable.

Una respuesta a la viralización negativa

La iniciativa surgió de forma espontánea por parte de los alumnos de 6to 1ra durante las horas de Educación Física.

Según relató Camila Cufones (una de las estudiantes del CET), el objetivo principal fue “embellecer los espacios y dejar una impronta positiva antes de egresar”. Por su parte, Yanira Lambrech (también estudiante) destacó que la elección de los baños como punto de partida fue estratégica: “Es un lugar donde todos pasamos y donde un mensaje de aliento puede cambiarte el día”.

Lo que comenzó como un proyecto para dejar una “impronta” antes de egresar, cobró un significado especial ante el contexto regional de mensajes intimidatorios que circuló en ciudades como Bariloche, Viedma y el Alto Valle.

El abordaje de estas problemáticas se trabajó de forma conjunta entre el Centro de Estudiantes, los docentes y el equipo directivo. Franco destacó que, frente a las viralizaciones negativas en redes sociales, es necesario que los jóvenes se sientan protagonistas del cuidado de su propia institución. “Siempre triunfan las acciones positivas; si tenemos una mirada constructiva, siempre vamos a estar adelante”, reflexionó el director respecto al mensaje que buscan transmitir a los jóvenes.

La acción no se limitó solo a la estética, sino que busca ser un modelo de réplica para otros cursos y establecimientos. Entre las frases que ahora decoran los espejos y paredes se leen mensajes como “caer también es avanzar” o “tu voz importa”, orientados a fortalecer la autoestima y la salud mental del estudiantado.

El mensaje para todos: chicos y padres

“Un consejo que nos gustaría dejar a los jóvenes que pueden estar viendo cada una de las iniciativas que hemos tenido, que desde nuestro punto de vista de jóvenes les queremos decir que tener un pensamiento crítico nos hace más inteligentes y que muchas veces debemos decir que no a modas que no llevan a algo bueno.”

“Debemos entender que ya no somos niños y que muchas bromas pueden llegar a tener gran repercusión. con consecuencias graves y además perjudicar a nuestros compañeros. Siempre debemos escucharnos entre todos, incluirnos y más que nada apoyarnos en estas situaciones, contrarrestando la ola de violencia que se está propagando en estos días con movimientos positivos que aporten algo bueno para la comunidad. “

Desde la dirección señalaron que este tipo de proyectos refuerzan el sentido de pertenencia, logrando que sean los mismos alumnos quienes den aviso si detectan algún daño en el edificio. En una etapa donde los estudiantes de último año planean también la creación de sectores de estudio y descanso, el CET 26 reafirma que la mejor respuesta ante la incertidumbre es el trabajo colectivo y la comunicación asertiva.