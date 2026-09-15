Weretilneck: “La alta complejidad también se hace en la salud pública”

Las intervenciones amplían la capacidad de respuesta del sistema público de salud y permiten que niños y niñas accedan a procedimientos complejos sin tener que trasladarse cientos de kilómetros para recibir atención especializada.

Las cirugías estuvieron a cargo de los neurocirujanos pediátricos Juan Linares y Yamila Basilotta, formados en el Hospital Garrahan, junto a un equipo interdisciplinario del Hospital Moguillansky. La incorporación de estas prácticas permite abordar en la región casos que anteriormente requerían derivaciones a centros especializados de Buenos Aires.

Una de las intervenciones fue una rizotomía dorsal selectiva, indicada para pacientes con espasticidad. Se trata de una cirugía de alta complejidad que busca disminuir la espasticidad, favorecer la movilidad y contribuir a una mejor marcha y calidad de vida del paciente.

“Es una cirugía muy compleja que requiere la intervención de muchos profesionales. Se realiza una sola vez en la vida y busca mejorar la calidad de vida del paciente, en este caso su marcha. Que podamos hacerla acá, en el Hospital de Cipolletti, demuestra cómo funciona todo el equipo”, explicó Linares.

El especialista señaló que este tipo de intervenciones se realizan en centros de referencia nacional como el Hospital Garrahan y FLENI, y destacó la importancia de comenzar a desarrollarlas también desde el sistema público de salud de la región.

La segunda intervención consistió en la extracción de un quiste asociado a un cuadro de epilepsia. También se trató de un procedimiento de alta complejidad que requirió la participación coordinada de diferentes profesionales y servicios del Hospital.

“Poder llevar adelante estas cirugías es un gran logro de la interdisciplina y del trabajo conjunto de todos los equipos involucrados”, agregó Linares.

Por su parte, Basilotta destacó el significado profesional de comenzar a desarrollar estas prácticas en Cipolletti. “Estamos muy contentos porque también es una motivación personal para nosotros poder empezar a dar respuesta a este tipo de pacientes”, expresó.

La jefa del Servicio de Pediatría, Natalia Retamal, señaló que la incorporación de los neurocirujanos y la implementación de estas prácticas forman parte del crecimiento de la capacidad de atención del Hospital y, especialmente, del área pediátrica.

“La incorporación de los neurocirujanos y de estas cirugías implica un crecimiento muy importante para el Hospital y para Pediatría. Nos permite brindarle al paciente pediátrico una atención de mayor complejidad y abordar en la región procedimientos que antes requerían ser derivados a Buenos Aires”, explicó.

Retamal destacó además el impacto que representa para las familias contar con estas prestaciones en la región, ya que reduce la necesidad de traslados, disminuye los gastos asociados a una derivación y evita el desarraigo que implica permanecer lejos del entorno familiar durante el proceso de atención.

La realización de estas neurocirugías suma capacidad de alta complejidad al sistema público de Río Negro y abre nuevas posibilidades para la atención pediátrica en la provincia, con profesionales especializados y equipos interdisciplinarios preparados para dar respuesta a casos que antes requerían atención fuera de la región.