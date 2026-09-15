Sierra Colorada tendrá el primer Centro de Inclusión para mujeres con consumos problemáticos

El Gobernador Alberto Weretilneck anunció en Sierra Colorada nuevas acciones para fortalecer las políticas sociales en Río Negro, entre ellas la creación del primer Centro de Inclusión Residencial para mujeres con consumos problemáticos junto con nuevas inversiones en vivienda y regularización dominial para la localidad.

El Centro de Inclusión Residencial será, por sus características, el primero en la provincia y el único en toda la Patagonia. La obra contará con una inversión provincial superior a $114 millones y permitirá brindar atención y acompañamiento integral a mujeres de distintos puntos de Río Negro.

La intervención contempla la refacción integral y adecuación edilicia de un inmueble que será destinado a convertirse en el primer Centro de Inclusión Residencial para el abordaje integral de mujeres con consumos problemáticos. Esta iniciativa, impulsada por la Agencia para la Prevención y Asistencia ante el Abuso de Sustancias y de las Adicciones (APASA), busca fortalecer las políticas de prevención, asistencia e inclusión social que propone el Gobierno provincial.

“Este espacio va a permitir otorgar salud a todas las rionegrinas que están atravesando un consumo problemático. La salud en Río Negro no son palabras, son hechos concretos que se dan a través del trabajo en conjunto de diferentes organismos”, sostuvo la Directora de APASA, Norma Mora.