Río Negro fortalece red de derivaciones y Telesalud con hospital Garrahan

En el marco de las políticas públicas destinadas a garantizar el acceso equitativo a la salud, integrantes de la cartera sanitaria provincial, junto a representantes de la Casa de Río Negro en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, realizaron una visita institucional a la Coordinación de Redes y Telesalud del Hospital de Pediatría “Dr. Juan P. Garrahan”. El objetivo fue consolidar y potenciar los mecanismos de comunicación a distancia en salud.

El encuentro buscó consolidar y potenciar estos mecanismos, fortaleciendo el programa de Telesalud vigente en la provincia, como así también la atención sanitaria en la región patagónica, facilitando el acceso a diagnóstico y tratamientos de patologías de alta complejidad, que requieren abordajes interdisciplinarios y recursos especializados no disponibles en Río Negro.

Durante la reunión -de la que participaron la Subsecretaria de Auditorias Médicas, Dra. Cecilia Cúneo; la Coordinadora de Derivaciones, Dra. Mónica Zini; y la responsable del Departamento de Salud de la Casa de Río Negro, Lic. Norma Gisbert- se intercambiaron experiencias y saberes sobre modalidades de trabajo con el equipo de la Oficina de Comunicación a Distancia (OCD) del Garrahan. Esta instancia permitió avanzar en proyectos conjuntos vinculados a la expansión de la Telesalud, la Teleconsulta interdisciplinaria y la consolidación de redes de referencia y contrareferencia.

Al respecto, Cuneo explicó que “pudimos visitar el hospital para conocer y recorrer la institución a donde derivamos la mayor parte de nuestros pacientes pediátricos con patologías complejas”, y agregó que la finalidad es fortalecer el vínculo y programar encuentros desde el área para continuar mejorando la comunicación a distancia entre la provincia y el Garrahan.

Cabe remarcar que en los primeros ocho meses del año, el Ministerio de Salud concretó más de 141 derivaciones de pacientes pediátricos al Hospital Garrahan, de los cuales 40 pertenecen al Programa Nacional Incluir Salud. Se trata de casos de difícil resolución y alta complejidad como neurología pediátrica; traumatología y ortopedia compleja; oftalmología; trasplantes; cirugía cardiovascular y vascular periférica; otorrinolaringología y cirugía plástica reconstructiva; tratamiento de quemaduras graves y secuelas de las mismas; y hemato-oncología pediátrica; entre otras.

simismo, se reforzó el acceso a terapias prolongadas y controles periódicos. En total, 114 niños, niñas y adolescentes rionegrinos se encuentran actualmente bajo seguimiento clínico en el Hospital Garrahan, con controles que se mantienen hasta los 22 años de edad, de acuerdo con las pautas internacionales de seguimiento de cada patología.

En cuanto a la procedencia de las derivaciones, los municipios con mayor número de pacientes derivados son: Cipolletti (28), Viedma (15), Bariloche (12) y General Roca (15). Además se registran derivaciones desde San Antonio Oeste, Allen, El Bolsón, Río Colorado, Ingeniero Huergo, Chichinales, General Conesa, Choele Choel, Catriel, Cervantes y Lamarque.

Monica Zini explicó que el Hospital Garrahan constituye un centro de referencia nacional e internacional, con un alto nivel de complejidad y especialización. “Las derivaciones se tramitan a través del sistema y se hace hincapié en las patologías que no cuentan con resolución en nuestra provincia” aseguró.

Asimismo, destacó que las derivaciones resultan indispensables para garantizar a la población pediátrica provincial el acceso a diagnósticos precisos, tratamientos quirúrgicos de alta complejidad y terapias prolongadas en un marco de calidad y seguridad asistencial.

De manera progresiva se fueron sumando los hospitales cabeceras de zona, y a partir de la implementación del programa de Telesalud desde el año 2020 se pudo ampliar la comunicación a distancia a los demás hospitales de la red provincial mediante las teleconsultas que realizan en la plataforma nacional en tiempo real o de manera asincrónica.

Actualmente, de los 31 hospitales que utilizan la plataforma, hay 11 que realizan teleconsultas al Hospital Garrahan (Bariloche, Roca, Viedma Cipolletti, Choele Choel, Ingeniero Jacobacci, Villa Regina, Río Colorado, Cinco Saltos Fernández Oro, Cervantes). El resto de los hospitales de menor complejidad de la red canalizan las teleconsultas a través de los hospitales de complejidad VI.

En este sentido, en los primeros ocho meses del año, hay registradas en plataforma de Telesalud y Comunicación a distancia un total de 804 teleconsultas de 661 pacientes, de los cuales el 70% son pacientes pediátricos y adolescentes.

Farías resaltó la importancia de las tecnologías incorporadas a los procesos asistenciales y remarcó que “nos permiten acercar los servicios de salud, acortar distancias, y evitar desplazamientos, sobre todo en una provincia con tanta dispersión geográfica. Nos permite mejorar el acceso y equidad”.

El Hospital Garrahan también promueve el vínculo del trabajo en red, a través de los servicios de Teleasistencia, teleeducación – tele gestión a través de los programa de Telepediatria, Tele enfermería y Tele trabajo social, en pos de acrecentar la construcción colectiva de conocimiento y consolidar una red de profesionales de la salud mancomunadamente para mejorar el acceso, la cobertura y la calidad de los servicios de salud, con equidad.