IPROSS amplía la cobertura odontológica para sus afiliados

IPROSS incorporó nuevas prestaciones odontológicas para adultos y amplió la cobertura pediátrica, junto con mejoras en reintegros y una gestión digital que simplifica el acceso a las prácticas. El nuevo esquema busca fortalecer la prevención y el primer nivel de atención, con especial foco en la salud bucal de niñas y niños.

El nuevo convenio incorpora para adultos consultas generales y urgencias, tratamientos de conducto, extracciones y atención de caries y obturaciones. Para pediatría, contempla cobertura general hasta los 5 años, consultas generales y de urgencia, atención del plan materno infantil, tratamientos de caries, topicaciones con flúor, selladores de puntos y fisuras y tratamientos para dientes primarios, incluyendo las radiografías correspondientes.

A partir del acuerdo con los prestadores, también se actualizaron sustancialmente los reintegros para prácticas como ortodoncia y coronas, entre otras. Además, la gestión podrá realizarse de manera digital a través de la aplicación oficial de IPROSS, simplificando autorizaciones y trámites.

Uno de los cambios centrales estará dado por la gestión administrativa de las prácticas. El prestador resolverá la autorización y el circuito correspondiente mediante el sistema de IPROSS, mientras que el coseguro se registrará automáticamente en la cuenta corriente del afiliado. De esta manera, IPROSS abonará al prestador y luego recuperará ese importe mediante el descuento en haberes o aportes, como ocurre actualmente con los coseguros de las consultas médicas.

El convenio establece además que los afiliados no deberán afrontar pagos adicionales por fuera de las condiciones de cobertura acordadas con los prestadores, eliminando el cobro de plus.

La incorporación de información nominalizada sobre la salud bucal de los afiliados, junto con datos por pieza dentaria, permitirá mejorar la planificación sanitaria y el seguimiento de las prestaciones. Para esto se prevén capacitaciones y un proceso de digitalización de datos que brindará al Instituto nuevas herramientas para planificar las políticas de salud bucal y administrar los recursos.

Con esta incorporación, IPROSS busca fortalecer la prevención y reducir la incidencia de patologías bucales, especialmente a partir de una mayor cobertura durante la infancia y del fortalecimiento del primer nivel de atención.