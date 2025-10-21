Dos niños recibieron implantes cocleares con cobertura completa de IPROSS

Dos niños rionegrinos, afiliados al Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), recibieron cobertura integral y fueron intervenidos con éxito mediante cirugías de implante coclear en el Sanatorio Austral de Viedma. Este hecho representa un efecto transformador para la vida de los niños y sus familias, y un avance médico y humano para la provincia, al garantizar que procedimientos de alta complejidad se realicen dentro del sistema de salud provincial.

Ambos tienen 11 años, uno de ellos presentaba hipoacusia neurosensorial bilateral profunda y ya contaba con un implante previo, mientras que el otro tenía hipoacusia profunda en el oído izquierdo y severa en el derecho.

Las intervenciones se realizaron el 3 de octubre y estuvieron a cargo del doctor Francisco Gabilondo, acompañado por el doctor Fernando Murcia, del Centro de Implantes Cocleares del Dr. Diamante, referente nacional en este tipo de procedimientos. Ambas cirugías concluyeron con éxito, y los pacientes atraviesan el postoperatorio en buenas condiciones. El encendido de los dispositivos, etapa final del proceso, está previsto para noviembre.

Cada implante coclear tiene un valor aproximado de U$S 27.900, cubierto en su totalidad por el IPROSS, lo que incluye el dispositivo, la cirugía y la atención integral de los pacientes.

El implante coclear es un dispositivo médico de alta complejidad que convierte los sonidos en estímulos eléctricos, estimulando directamente la cóclea y el nervio auditivo. Esto permite que personas con hipoacusia profunda, congénita o adquirida, recuperen la capacidad de oír.

Además del impacto médico, estas intervenciones tienen un profundo efecto transformador en la vida de los niños, adultos y sus familias. Favorecen su vida cotidiana, crecimiento, el desarrollo comunicativo, educativo y social, y la autonomía y el bienestar emocional.

Hasta hace pocos años, este tipo de cirugía solo se realizaba en centros especializados de Buenos Aires, lo que implicaba traslados y altos costos para las familias. Poder concretarlas en Viedma representa un paso clave en la descentralización de la atención sanitaria, reduciendo gastos y acercando soluciones de calidad a los afiliados.

Este logro refleja el compromiso del IPROSS con la equidad, la modernización y la excelencia médica, fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud provincial y garantizando el acceso a tecnologías de última generación para todos los rionegrinos.