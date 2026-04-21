Diagnósticos rápidos para laboratorios de hospitales clave en Río Negro

Con una inversión superior a los $573 millones, el Ministerio de Salud de Río Negro incorporó insumos esenciales para estudios de hemograma y coagulación en los hospitales de mayor complejidad de Viedma, Cipolletti, General Roca y Bariloche. Esta decisión estratégica refuerza la capacidad de los laboratorios, agiliza los tiempos de respuesta y mejora la calidad de atención para los pacientes del sistema público de salud en toda la provincia.

En este marco, la adquisición contempla la contratación bajo modalidad de comodato por un período de 24 meses de cuatro equipos contadores hematológicos y cuatro coagulómetros automatizados, destinados a los servicios de laboratorio de los hospitales “Francisco López Lima” de General Roca, “Artémides Zatti” de Viedma, “Dr. Pedro Moguillansky” de Cipolletti y “Ramón Carrillo” de San Carlos de Bariloche.

La modalidad de contratación en comodato resulta altamente conveniente, en tanto garantiza la permanente actualización del equipamiento y de sus sistemas, incorporando además servicio técnico continuo. Esto asegura la operatividad de los equipos en condiciones óptimas y sin interrupciones, aspecto crítico para la continuidad de las prestaciones.

Asimismo, permite la optimización de los costos de mantenimiento, dado que las empresas proveedoras cuentan con personal especializado y capacitado para la realización de dichas tareas de manera eficiente, reduciendo los tiempos de inactividad y evitando erogaciones extraordinarias.

Por otra parte, esta modalidad brinda previsibilidad presupuestaria, al establecer un canon fijo mensual o anual, lo que facilita la planificación financiera y evita costos imprevistos derivados de reparaciones o mantenimiento correctivo.

Los hospitales mencionados constituyen los de mayor complejidad de Río Negro; contando con especialidades tanto clínicas como quirúrgicas que, en numerosos casos, representan la única alternativa asistencial disponible en sus respectivas zonas, actuando además como sostén de los hospitales de menor complejidad de áreas circundantes.

Asimismo, dichas instituciones reciben de manera continua pacientes provenientes de distintos puntos de la provincia, en virtud de la cantidad y calidad de las prestaciones que brindan.

Cabe destacar que se procesa un volumen diario de entre 150 y 200 pacientes en cada Hospital cabecera, lo que justifica ampliamente la adquisición de los reactivos y la contratación bajo modalidad de comodato para los Hospitales de Complejidad VI.

¿Qué es un contador hematológico?

Un equipo contador hematológico, es un instrumento esencial en un hospital para realizar análisis de sangre completos. Se utiliza principalmente para conteo de células sanguíneas: glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas en la sangre. Esto es crucial para diagnosticar anemias, infecciones bacterianas, virales, alergias, enfermedades autoinmunes y enfermedades hematológicas como leucemia, mieloma múltiple y otras.

Además se utiliza para monitorear la respuesta de los pacientes a tratamientos como quimioterapia, trasplantes de médula ósea o post transfusión de sangre.

Si no se realizan los análisis de hemogramas cuando están indicados, las distintas patologías pueden pasar desapercibidas o diagnosticarse tardíamente, lo que puede retrasar el inicio del tratamiento y empeorar el pronóstico. A su vez el manejo de enfermedades crónicas puede ser inadecuado, lo que puede provocar complicaciones al paciente, como por ejemplo hemorragias severas.

¿Qué es un coagulómetro?

Un coagulómetro, es un instrumento que se utiliza para el diagnóstico, el seguimiento y el manejo de enfermedades relacionadas con la coagulación como: trastornos hemorrágicos (como la hemofilia) y trombóticos (como la trombosis venosa profunda). También se utiliza para diagnosticar enfermedades hepáticas, deficiencias de vitamina K y otras condiciones que afectan la coagulación.

Además se utiliza para monitorear la eficacia de los medicamentos anticoagulantes, como la heparina y el acenocumarol. Esto es importante para ajustar la dosis del medicamento en pacientes anticoagulados y prevenir complicaciones hemorrágicas o trombóticas.

Otros usos del coagulómetro son la evaluación preoperatoria para identificar pacientes con riesgo de sangrado excesivo durante o después de la cirugía y el monitoreo de coagulación en pacientes con enfermedades crónicas, como enfermedades hepáticas, enfermedades renales y enfermedades autoinmunes.

Si no se realizan los análisis de coagulación cuando están indicados, pueden surgir varias complicaciones y riesgos para la salud como sangrado excesivo o formación de coágulos peligrosos.