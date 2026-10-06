El IUPA lanzó su portal de empleo Talentia para facilitar vínculos y potenciar oportunidades laborales

El Instituto Universitario Patagónico de las Artes -IUPA- presentó su nuevo portal de empleo, desarrollado junto a Talentia. La herramienta busca ampliar las oportunidades laborales y facilitar la vinculación entre la comunidad universitaria, empresas y organizaciones.

La propuesta cuenta con presencia en otras universidades del país, entre ellas la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Buenos Aires (UTN Buenos Aires), que incorporaron la plataforma para fortalecer la empleabilidad y la vinculación de sus comunidades con el mundo del trabajo.

En este sentido, IUPA se suma a este ecosistema, incorporando la herramienta a su comunidad universitaria y extensivo a toda la comunidad de la provincia y el país.

A través de la plataforma se pueden consultar ofertas laborales, completar perfiles profesionales y postularse a búsquedas de interés.

Además, empresas y organizaciones pueden sumarse al portal, publicar sus oportunidades y acceder a perfiles profesionales vinculados a IUPA.

La iniciativa surge a partir de las gestiones impulsadas por el Rector de IUPA, Lic. Gerardo Blanes, y el Profesor. Ariel Bernatene, junto a la Secretaria de Planeamiento, Cra. Erika Acosta.

La Secretaría de Planeamiento, Producción y Gobernanza asumió la coordinación y puesta en marcha del proyecto, articulando las acciones necesarias para concretar la implementación del nuevo portal de empleo.

Con esta iniciativa, IUPA suma un nuevo espacio para fortalecer el vínculo entre la formación y el mundo del trabajo, y acercar nuevas oportunidades a su comunidad.

Ingresá a iupa.talentia.com y conocé el nuevo portal de empleo de IUPA.