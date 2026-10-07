Pilquiniyeu del Limay incorporó una nueva ambulancia para su puesto de salud

a unidad fue presentada durante un acto que contó con la presencia de la intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, el comisionado Bautista Huenchual y el legislador provincial Carlos Valeri.

El puesto de salud de Pilquiniyeu del Limay cuenta con una nueva ambulancia, una herramienta destinada a fortalecer la atención sanitaria y la capacidad de respuesta ante las necesidades de las familias de la comunidad rural.

La intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo, acompañó al comisionado de Pilquiniyeu del Limay, Bautista Huenchual, durante el acto de presentación de la nueva unidad, que estará a disposición del puesto de salud y del enfermero Darío Millapi.

La incorporación representa un importante recurso de trabajo para la atención cotidiana y permitirá mejorar las posibilidades de traslado y respuesta ante situaciones que requieran asistencia sanitaria.

De la jornada también participó el legislador provincial Carlos Valeri.

Desde Pilcaniyeu destacaron y agradecieron al Gobierno de Río Negro y al Ministerio de Salud por las acciones destinadas a fortalecer la atención sanitaria en las comunidades rurales y mejorar las herramientas disponibles para quienes desarrollan su tarea diariamente en territorio.