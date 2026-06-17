Villa Llanquín: Río Negro inicia trabajo integral para destinos emergentes

Con el objetivo de promover propuestas turísticas seguras, sustentables y con potencial de desarrollo, la Provincia mantuvo un encuentro en Villa Llanquín donde se abordó la actividad turística en destinos emergentes, planificando acciones de promoción de cara a la temporada de invierno.

En este marco, la Secretaria de Turismo, María Sol Canalda, prestadores turísticos, el titular de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), Diego Piquin, y el Comisionado de Fomento de Villa Llanquín, Cristian Leandro Sánchez, tuvieron un encuentro en el abordaron cómo desarrollar la actividad turística en estos destinos, proyectando el futuro cercano.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados al crecimiento de la oferta local, la necesidad de fortalecer los procesos de habilitación de los emprendimientos turísticos y el ordenamiento de espacios de uso compartido, como el predio ferial de la localidad.

La localidad se encuentra dentro del Área Natural Protegida Villa Llanquín, por lo que las habilitaciones, regularizaciones y el cumplimiento de los requisitos establecidos resultan fundamentales para compatibilizar el crecimiento turístico con la conservación ambiental.

También, se trabajó junto a los prestadores para garantizar las mejores condiciones de seguridad para quienes visitan el destino y asegurar el desarrollo sustentable de los proyectos.

“Queremos acompañar a quienes quieran desarrollar su actividad dentro de los marcos establecidos, fortaleciendo la calidad de los servicios y generando mejores oportunidades para el destino”, destacó Canalda.

“Villa Llanquín es el punto de partida de una agenda provincial que busca potenciar destinos con gran valor paisajístico y cultural, promoviendo un desarrollo turístico ordenado, sostenible y con oportunidades de crecimiento económico para las comunidades que los habitan”, concluyó.