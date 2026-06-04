Así se prepara Río Negro para la temporada de invierno 2026

Con el lanzamiento oficial de la Temporada de Invierno 2026 en la Ciudad de Buenos Aires, Río Negro volvió a mostrar al país una de sus principales fortalezas: una oferta turística consolidada, diversa y respaldada por una estrategia sostenida de inversión, promoción y desarrollo.

La Provincia llega a una nueva temporada con obras en marcha, mejoras en la conectividad, fortalecimiento de destinos y nuevas herramientas de planificación que buscan consolidar a Río Negro como uno de los principales destinos turísticos de la Argentina.

“El turismo es una de las grandes actividades económicas de Río Negro. Cada temporada moviliza trabajo, inversión y oportunidades en toda la provincia. Por eso no nos limitamos a promocionar destinos: trabajamos durante todo el año en infraestructura, conectividad y desarrollo para que cada visitante encuentre una provincia mejor preparada y para que el crecimiento de la actividad genere beneficios concretos para nuestras comunidades”, destacó el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.

Bariloche, principal puerta de entrada al invierno argentino, atraviesa un proceso de transformación de infraestructura pensado para acompañar el crecimiento sostenido del turismo. Entre las obras más importantes desarrolladas por la Provincia de Río Negro se encuentra la construcción de la nueva terminal de ómnibus, que permitirá duplicar la capacidad operativa del transporte de pasajeros, pasando de 12 a 24 dársenas y sumando nuevos espacios para la atención de turistas y residentes.

A esta inversión provincial se suma la repavimentación integral del acceso al Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria. La obra contempla la renovación completa de 5,6 kilómetros de la Ruta Provincial 80, con ensanche de calzada, pavimentación de banquinas, mejoras en drenajes, nueva señalización y sistemas de seguridad vial. Se trata de una intervención estratégica sobre uno de los principales accesos turísticos de la Patagonia y una mejora clave para quienes llegan a la ciudad por vía aérea.

La preparación para la temporada también se extiende al resto de la Zona Andina. En el corredor Río Manso, el Gobierno Provincial avanza con la construcción del Punto Ferial de Río Villegas, un espacio destinado a fortalecer la actividad de productores y artesanos locales en uno de los sectores de mayor circulación turística sobre la Ruta Nacional 40. El proyecto busca consolidar un punto de encuentro para visitantes y emprendedores, jerarquizando además el ingreso a uno de los corredores más atractivos de la cordillera rionegrina.

En El Bolsón, el fortalecimiento del turismo también está acompañado por obras estructurales. La Provincia impulsa la continuidad de la terminal de ómnibus, clave para mejorar la recepción de visitantes, mientras avanza con el plan director de desagües cloacales, una inversión fundamental para el crecimiento sostenible de la localidad. Estas intervenciones se complementan con proyectos vinculados a energía, conectividad y servicios que buscan preparar a la ciudad para los desafíos de los próximos años.

La estrategia provincial también alcanza a la Región Sur. En Ingeniero Jacobacci se trabaja en la puesta en valor de la estación de La Trochita, incorporando nuevos servicios para quienes visitan uno de los atractivos turísticos e históricos más emblemáticos de la Patagonia. Las mejoras incluyen nuevos espacios para artesanos regionales, mejores condiciones de atención y servicios accesibles para los turistas, fortaleciendo la identidad ferroviaria que caracteriza a la zona.

Paralelamente, Río Negro avanza en la creación de una Red Rionegrina de Destinos Turísticos Inteligentes y Sostenibles, una iniciativa que permitirá incorporar herramientas de innovación, planificación y gestión para fortalecer la competitividad de los distintos destinos provinciales y mejorar la experiencia de quienes los visitan.

La preparación para la temporada también se extiende al resto de la Zona Andina. En el corredor Río Manso, el Gobierno Provincial avanza con la construcción del Punto Ferial de Río Villegas, un espacio destinado a fortalecer la actividad de productores y artesanos locales en uno de los sectores de mayor circulación turística sobre la Ruta Nacional 40. El proyecto busca consolidar un punto de encuentro para visitantes y emprendedores, jerarquizando además el ingreso a uno de los corredores más atractivos de la cordillera rionegrina.

En El Bolsón, el fortalecimiento del turismo también está acompañado por obras estructurales. La Provincia impulsa la continuidad de la terminal de ómnibus, clave para mejorar la recepción de visitantes, mientras avanza con el plan director de desagües cloacales, una inversión fundamental para el crecimiento sostenible de la localidad. Estas intervenciones se complementan con proyectos vinculados a energía, conectividad y servicios que buscan preparar a la ciudad para los desafíos de los próximos años.