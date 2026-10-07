Valcheta:Weretilneck reconoció a los representantes de los Juegos Adultos Mayores

El Gobernador Alberto Weretilneck distinguió a Aurora Ortíz y Rufo Painemal, integrantes de la dupla de truco mixto que representó a Río Negro y alcanzó el 12° lugar en la competencia nacional disputada la semana pasada en San Juan.

En el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad, el Gobierno de Río Negro también hizo entrega de aportes a la Municipalidad de Valcheta para el predio del Campo Municipal de Doma y al Taller de Adultos Mayores – Habilidades Motoras.

Las actividades forman parte de las políticas impulsadas por el Gobernador Weretilneck para acompañar, apoyar y distinguir a los representantes rionegrinos en los ámbitos deportivo y cultural.

En este marco, en Viedma se reconocerá y acompañará a atletas e instituciones de la capital provincial, junto a protagonistas del ámbito cultural.