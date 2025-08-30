Las Personas Mayores disfrutaron con la final de los Juegos Rionegrinos

Más de 200 personas mayores participaron de la final provincial de los Juegos Rionegrinos que se desarrolló en Las Grutas y los ganadores obtuvieron la clasificación para competir a nivel nacional.
El Secretario de Deporte, Nahuel Astutti, manifestó que “vivimos un hermoso fin de semana deportivo, lleno de alegría y compañerismo” y agregó que “pudimos ver a los más de 200 participantes compartir, divertirse y disfrutar, teniendo al deporte como el nexo que generó este encuentro”.
Los participantes, quienes llegaron a esta instancia tras superar la etapa zonal, compitieron en tejo, newcom, tenis, sapo, truco, pádel y ajedrez. Las y los ganadores, además de consagrarse campeones provinciales consiguieron la oportunidad de representar a Río Negro en los Juegos Nacionales para Personas Mayores que tendrán lugar del 1 al 5 de septiembre en Salta.
Representantes para los juegos nacionales
AJEDREZ FEMENINO
Liliana Espinoza – Bariloche
Ana Cataina Zovich – Las Grutas
AJEDREZ MASCULINO
Roberto Ferrada – Bariloche
Rolando Romero – Las Grutas
Hector Vega – Río Colorado
HABILIDADES MOTORAS
Juan Paez – Río Colorado
Stella Ines Perez – Bariloche
NEWCOM
Juan Carlos Uriarte – Lamarque
Analia Bergaz – Lamarque
Adrian Dante Domke – Lamarque
Nancy Fattorel – Lamarque
Jose Luis Haang – Lamarque
Maria Lamas – Lamarque
Pascual Matamala – Lamarque
Oriel Navarro – Lamarque
Viviana Rodriguez – Lamarque
DT: Lorena Cuevas – Lamarque
ORIENTACIÓN
Patricia Gabriela Matozza – Bariloche
Luisa Ruiz Diaz – Bariloche
Jorge Enrique Perisco – Bariloche
Enrique Pereyra – Bariloche
PADEL FEMENINO
Monica Gomez – Viedma
Jeannette Le Feuvre Heredia – Viedma
PADEL MASCULINO
Jose Luis Fernandez – Viedma
Julio Alberto Arden – Viedma
SAPO FEMENINO
Josefa Rosales – Los Menucos
Mirta Vergara – Chimpay
SAPO MASCULINO
Julio Carrazan – Mainque
Miguel Hernalz – Chimpay
TEJO FEMENINO
Miriam Acosta – Luis Beltrán
Blanca Acosta – Luis Beltrán
TEJO MASCULINO
Hector Jimenez – Conesa
Pedro Monsalve – Conesa
TENIS FEMENINO
Alejandra Pacheco – Bariloche
TENIS MASCULINO
Adolfo Dreller – Bariloche
TRUCO MIXTO
Elda Rodriguez – Río Colorado
Hilario Chavez – Río Colorado
TENIS DE MESA FEMENINO
Noemi Ibarra – Bariloche
Evelina Viviana Brinnitzer – Bariloche
TENIS DE MESA MASCULINO
Jose Neculman – Bariloche
Francisco Javier Gonzalez – Bariloche
TENIS DE MESA MIXTO
Sabina Renata Richter – Viedma
Ruben Alberto Contreras – Viedma
DT: Paulina Del Pilar Gonzalez – Bariloche