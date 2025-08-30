Provincia

Las Personas Mayores disfrutaron con la final de los Juegos Rionegrinos

Ricardo Manrique 10 horas ago

Más de 200 personas mayores participaron de la final provincial de los Juegos Rionegrinos que se desarrolló en Las Grutas y los ganadores obtuvieron la clasificación para competir a nivel nacional.

El Secretario de Deporte, Nahuel Astutti, manifestó que “vivimos un hermoso fin de semana deportivo, lleno de alegría y compañerismo” y agregó que “pudimos ver a los más de 200 participantes compartir, divertirse y disfrutar, teniendo al deporte como el nexo que generó este encuentro”.

Los participantes, quienes llegaron a esta instancia tras superar la etapa zonal, compitieron en tejo, newcom, tenis, sapo, truco, pádel y ajedrez. Las y los ganadores, además de consagrarse campeones provinciales consiguieron la oportunidad de representar a Río Negro en los Juegos Nacionales para Personas Mayores que tendrán lugar del 1 al 5 de septiembre en Salta.

Representantes para los juegos nacionales

AJEDREZ FEMENINO
Liliana Espinoza – Bariloche
Ana Cataina Zovich – Las Grutas

AJEDREZ MASCULINO
Roberto Ferrada – Bariloche
Rolando Romero – Las Grutas
Hector Vega – Río Colorado

HABILIDADES MOTORAS
Juan Paez – Río Colorado
Stella Ines Perez – Bariloche

NEWCOM
Juan Carlos Uriarte – Lamarque
Analia Bergaz – Lamarque
Adrian Dante Domke – Lamarque
Nancy Fattorel – Lamarque
Jose Luis Haang – Lamarque
Maria Lamas – Lamarque
Pascual Matamala – Lamarque
Oriel Navarro – Lamarque
Viviana Rodriguez – Lamarque
DT: Lorena Cuevas – Lamarque

ORIENTACIÓN
Patricia Gabriela Matozza – Bariloche
Luisa Ruiz Diaz – Bariloche
Jorge Enrique Perisco – Bariloche
Enrique Pereyra – Bariloche

PADEL FEMENINO
Monica Gomez – Viedma
Jeannette Le Feuvre Heredia – Viedma

PADEL MASCULINO
Jose Luis Fernandez – Viedma
Julio Alberto Arden – Viedma

SAPO FEMENINO
Josefa Rosales – Los Menucos
Mirta Vergara – Chimpay

SAPO MASCULINO
Julio Carrazan – Mainque
Miguel Hernalz – Chimpay

TEJO FEMENINO
Miriam Acosta – Luis Beltrán
Blanca Acosta – Luis Beltrán

TEJO MASCULINO
Hector Jimenez – Conesa
Pedro Monsalve – Conesa

TENIS FEMENINO
Alejandra Pacheco – Bariloche

TENIS MASCULINO
Adolfo Dreller – Bariloche

TRUCO MIXTO
Elda Rodriguez – Río Colorado
Hilario Chavez – Río Colorado

TENIS DE MESA FEMENINO
Noemi Ibarra – Bariloche
Evelina Viviana Brinnitzer – Bariloche

TENIS DE MESA MASCULINO
Jose Neculman – Bariloche
Francisco Javier Gonzalez – Bariloche

TENIS DE MESA MIXTO
Sabina Renata Richter – Viedma
Ruben Alberto Contreras – Viedma
DT: Paulina Del Pilar Gonzalez – Bariloche

