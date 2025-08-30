Las Personas Mayores disfrutaron con la final de los Juegos Rionegrinos

Más de 200 personas mayores participaron de la final provincial de los Juegos Rionegrinos que se desarrolló en Las Grutas y los ganadores obtuvieron la clasificación para competir a nivel nacional.

El Secretario de Deporte, Nahuel Astutti, manifestó que “vivimos un hermoso fin de semana deportivo, lleno de alegría y compañerismo” y agregó que “pudimos ver a los más de 200 participantes compartir, divertirse y disfrutar, teniendo al deporte como el nexo que generó este encuentro”.

Los participantes, quienes llegaron a esta instancia tras superar la etapa zonal, compitieron en tejo, newcom, tenis, sapo, truco, pádel y ajedrez. Las y los ganadores, además de consagrarse campeones provinciales consiguieron la oportunidad de representar a Río Negro en los Juegos Nacionales para Personas Mayores que tendrán lugar del 1 al 5 de septiembre en Salta.

Representantes para los juegos nacionales

AJEDREZ FEMENINO

Liliana Espinoza – Bariloche

Ana Cataina Zovich – Las Grutas

AJEDREZ MASCULINO

Roberto Ferrada – Bariloche

Rolando Romero – Las Grutas

Hector Vega – Río Colorado

HABILIDADES MOTORAS

Juan Paez – Río Colorado

Stella Ines Perez – Bariloche

NEWCOM

Juan Carlos Uriarte – Lamarque

Analia Bergaz – Lamarque

Adrian Dante Domke – Lamarque

Nancy Fattorel – Lamarque

Jose Luis Haang – Lamarque

Maria Lamas – Lamarque

Pascual Matamala – Lamarque

Oriel Navarro – Lamarque

Viviana Rodriguez – Lamarque

DT: Lorena Cuevas – Lamarque

ORIENTACIÓN

Patricia Gabriela Matozza – Bariloche

Luisa Ruiz Diaz – Bariloche

Jorge Enrique Perisco – Bariloche

Enrique Pereyra – Bariloche

PADEL FEMENINO

Monica Gomez – Viedma

Jeannette Le Feuvre Heredia – Viedma

PADEL MASCULINO

Jose Luis Fernandez – Viedma

Julio Alberto Arden – Viedma

SAPO FEMENINO

Josefa Rosales – Los Menucos

Mirta Vergara – Chimpay

SAPO MASCULINO

Julio Carrazan – Mainque

Miguel Hernalz – Chimpay

TEJO FEMENINO

Miriam Acosta – Luis Beltrán

Blanca Acosta – Luis Beltrán

TEJO MASCULINO

Hector Jimenez – Conesa

Pedro Monsalve – Conesa

TENIS FEMENINO

Alejandra Pacheco – Bariloche

TENIS MASCULINO

Adolfo Dreller – Bariloche

TRUCO MIXTO

Elda Rodriguez – Río Colorado

Hilario Chavez – Río Colorado

TENIS DE MESA FEMENINO

Noemi Ibarra – Bariloche

Evelina Viviana Brinnitzer – Bariloche

TENIS DE MESA MASCULINO

Jose Neculman – Bariloche

Francisco Javier Gonzalez – Bariloche

TENIS DE MESA MIXTO

Sabina Renata Richter – Viedma

Ruben Alberto Contreras – Viedma

DT: Paulina Del Pilar Gonzalez – Bariloche