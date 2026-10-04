Río Negro cerró su participación en los Juegos Nacionales Adultos Mayores

Una delegación de 58 rionegrinos y rionegrinas se hizo presente en San Juan para vivir una nueva edición de la competencia destinada a personas mayores de 60 años. La competencia se vivió esta semana y convocó a adultos mayores de todo el país que participaron en tejo, sapo, tenis de mesa, tenis, pádel, orientación, newcom, truco y el debut de la natación en el certamen nacional.

El Secretario de Deporte, Simón Miravete, acompañó a la delegación provincial en el certamen final, luego de lo que fueron las instancias locales y regionales que concluyeron con un gran cierre en Las Grutas con más de 240 participantes. Además, afirmó: “Vivimos una hermosa semana en la que nuestros representantes nos llenaron de orgullo cada vez que les tocó salir a escena” y agregó que “más allá de los resultados este evento es una fiesta que les permite a las personas mayores compartir, divertirse y mantenerse activos”.

Con respecto a los logros, los rionegrinos se llevaron el subcampeonato en tejo masculino, la copa de bronce en sapo femenino y dos preseas en natación (plata 25m pecho y bronce 200m libres). Además se metieron en el top 10 de todas las demás disciplinas.

“Sabemos lo que el deporte ofrece en cuanto a valores y calidad de vida. Justamente los adultos mayores son una franja etaria que por ahí siempre viene relegada, por lo que apostar al deporte, como lo hace el Gobernador Alberto Weretilneck, es un fundamental y representa un baluarte en su gestión”, aseguró Miravete y concluyó: “Que tengan accesibilidad a la práctica deportiva tanto los jóvenes como los adultos es muy gratificante; ese es el camino e iremos por eso”.

De esta manera Río Negro volvió a ser protagonista a nivel nacional en un evento en el que los protagonistas fueron los Adultos Mayores, y que es parte de una política pública a la cual el Gobierno Provincial apuesta de forma ininterrumpida demostrando que la edad no importa a la hora de practicar actividad física y deporte.

Resultados

SAPO

Bronce femenino

Noveno puesto masculino

PÁDEL

Cuarto femenino

Noveno puesto masculino

TEJO

Subcampeón masculino

Noveno puesto femenino

AJEDREZ

Décimo puesto

ORIENTACIÓN

Séptimo puesto masculino

Séptimo puesto mixto

Noveno puesto femenino

NEWCOM

Quinto puesto

NATACIÓN

Plata 25m pecho

Bronce 200m libres

4ta general femenino

6to general masculino

TENIS DE MESA

9no Femenino

8vo Masculino

5to Mixto

TENIS MIXTO

8vo puesto

TRUCO